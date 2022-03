Was zeichnet den Rollcontainer von Walther Faltsysteme aus? Im alltäglichen Gebrauch müssen Rollcontainer regelmäßig leer zurück transportiert oder gelagert werden. Statt die Seitengitter wie bei marktüblichen Rollcontainern fest zu verschrauben, lassen sich die Gitter beim beim nun ausgezeichneten Rollcontainer mittels eines Pedals lösen und sicher und unkompliziert stapeln. „Das Volumen der Mehrweg-Transportlösungen wird um bis zu 76 Prozent reduziert, wodurch sich die Rollcontainer in unbeladenem Zustand besonders effizient transportieren lassen. Kein anderer Rollcontainer kann so stark verdichtet werden“, erklärt Dominik Lemken, Geschäftsführer bei Walther Faltsysteme.

Neben der platzsparenden Konstruktion überzeugte auch die Stabilität der Mehrweg-Transportlösung: Die Seitengitter werden bei der Lösung von Walther Faltsysteme gleich an jeweils drei Positionen an der Grundplatte fixiert – ganz ohne Verschraubungen. Dadurch wird das System stabiler, langlebiger und sicherer. Um sensible Güter noch besser zu schützen, lassen sich Zwischenböden in die Seitengitter einsetzen, sodass die Traglast verlagert wird. Neben dem einfachen und platzsparenden Handling ist der Rollcontainer der erste seiner Art mit Inmould-Label.

Jury lobt Ausgeprägte Kreativität

Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot, zeigte sich begeistert vom diesjährigen Wettbewerb: „In diesem Wettbewerbsjahr ist mir besonders die ausgeprägte Kreativität aufgefallen, von der die ausgezeichneten Produkte zeugen. Dass es immer noch Gestaltungen gibt, die in Form und Funktionalität überraschen, ist wirklich beeindruckend und lobenswert. Dass die Qualität dieser Produkte dem Innovationsgrad ebenbürtig ist, macht sie zu wohlverdienten Siegern im Red Dot Award: Product Design 2022.“