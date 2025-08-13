Bestätigt: Silphie-Faser mit deutlich verbessertem CO₂-Fußabdruck

Die Outnature GmbH hat die Ergebnisse einer neuen, unabhängigen Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) für Silphie-Fasern und das daraus hergestellte Silphie-Papier veröffentlicht. Die Analyse nach ISO 14040/44, durchgeführt von Fraunhofer Umsicht und geprüft von der Greendelta GmbH, zeigt: Durch Prozessoptimierungen konnte die Umweltbilanz der Produkte deutlich verbessert werden.
Kern der Optimierung ist ein verändertes Produktionsverfahren: Die Fasergewinnung erfolgt erst nach der Biogaserzeugung mittels biothermischem Verfahren. Dadurch wird die Silphie-Pflanze effizienter genutzt und ihr CO2-Fußabdruck erheblich reduziert.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- Netto-negativer CO₂-Fußabdruck der Silphie-Faser von -257 kg CO2-Äq./t (Substitutionsansatz) – es wird also mehr CO2 eingespart, als bei der Faserproduktion entsteht.-
- CO2-Einsparung von ca. 73 % bei Silphie-Papier mit Frischfasern im Vergleich zu Kraftliner.
- CO2-Einsparung von ca. 66 % bei Silphie-Papier mit Recyclingfasern im Vergleich zu Testliner.
- Berechnungen wurden sowohl im Substitutionsansatz als auch im Cut-Off-Ansatz durchgeführt.
Die LCA umfasst den kompletten Lebenszyklus, von der Aussaat über die Verarbeitung bis zur Papierproduktion, und basiert auf aktuellen Produktions- und Hintergrunddaten.
„Mit dieser Ökobilanz schaffen wir Transparenz und belegen erneut wissenschaftlich, was wir seit Jahren beobachten: Die Silphie ist ein echter Gamechanger für die Papier- und Verpackungsindustrie“, sagt Outnature-Geschäftsführer Michail Ginsburg.
Markt
Markt
Alternative für Frischfasern
Darum ist Silphie im Verpackungsbereich vielfach die bessere Lösung
Es braucht weniger Energie und überzeugt mit einer besseren Klimabilanz: Papier mit Fasern der durchwachsenen Silphie. Schon heute nutzen etliche Firmen nicht nur im Lebensmittelbereich Verpackungen mit Silphie. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte? Einfach klicken