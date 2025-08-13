Bestätigt: Silphie-Faser mit deutlich verbessertem CO₂-Fußabdruck

Die Outnature GmbH hat die Ergebnisse einer neuen, unabhängigen Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) für Silphie-Fasern und das daraus hergestellte Silphie-Papier veröffentlicht. Die Analyse nach ISO 14040/44, durchgeführt von Fraunhofer Umsicht und geprüft von der Greendelta GmbH, zeigt: Durch Prozessoptimierungen konnte die Umweltbilanz der Produkte deutlich verbessert werden.

Kern der Optimierung ist ein verändertes Produktionsverfahren: Die Fasergewinnung erfolgt erst nach der Biogaserzeugung mittels biothermischem Verfahren. Dadurch wird die Silphie-Pflanze effizienter genutzt und ihr CO 2 -Fußabdruck erheblich reduziert.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Netto-negativer CO₂-Fußabdruck der Silphie-Faser von -257 kg CO 2 -Äq./t (Substitutionsansatz) – es wird also mehr CO 2 eingespart, als bei der Faserproduktion entsteht.-

-Äq./t (Substitutionsansatz) – es wird also mehr CO eingespart, als bei der Faserproduktion entsteht.- CO 2- Einsparung von ca. 73 % bei Silphie-Papier mit Frischfasern im Vergleich zu Kraftliner.

Einsparung von ca. 73 % bei Silphie-Papier mit Frischfasern im Vergleich zu Kraftliner. CO 2 -Einsparung von ca. 66 % bei Silphie-Papier mit Recyclingfasern im Vergleich zu Testliner.

-Einsparung von ca. 66 % bei Silphie-Papier mit Recyclingfasern im Vergleich zu Testliner. Berechnungen wurden sowohl im Substitutionsansatz als auch im Cut-Off-Ansatz durchgeführt.

Die LCA umfasst den kompletten Lebenszyklus, von der Aussaat über die Verarbeitung bis zur Papierproduktion, und basiert auf aktuellen Produktions- und Hintergrunddaten.

„Mit dieser Ökobilanz schaffen wir Transparenz und belegen erneut wissenschaftlich, was wir seit Jahren beobachten: Die Silphie ist ein echter Gamechanger für die Papier- und Verpackungsindustrie“, sagt Outnature-Geschäftsführer Michail Ginsburg.