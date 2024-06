Eine Plattform für den Austausch der Verpackungs-Community in einem „Hotspot“ der Logistik und des Warenhandels: Das war nach Meinung des Veranstalters Easyfairs die Empack Hamburg 2024. Sowohl die Aussteller als auch die befragten Besucher zeigten sich mehr als zufrieden mit der Messe und dem Konzept, heißt es. Maria Soloveva, Projektleiterin von Easyfairs: „Die Empack ist persönlich und kompakt. Sie fokussiert auf den Austausch unter den Verpackungsexperten im Norden, bei minimiertem Aufwand für alle Beteiligten. So schätzen es die Besucher und auch die Aussteller.“

Aussteller Raphael Lohbreier, Vertriebsleitung bei Moderne Verpackung Carl Bernh. Hoffmann GmbH: "Wir freuen uns sehr über unsere Teilnahme an der Empack. Die Region erweist sich als perfekt für unsere Zielgruppe, und die Qualität der Besucher hat unsere Erwartungen erfüllt. Die gewonnenen Kontakte waren ausgezeichnet. Wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr sogar in der Hamburg Messe auszustellen. Die moderne Halle mitten in der Stadt bietet eine hervorragende Ausgangsposition für eine erfolgreiche Messe."

Fachbesucher Tim Klüver von der Waldemar Link GmbH Co. KG: “Für uns als regionales Unternehmen ist die Empack die perfekte Gelegenheit, stressfrei neue Kontakte zu knüpfen und sich über Markttrends zu informieren. Die entspannte Atmosphäre ist ein großer Pluspunkt.”

Dennoch wird es 2025 Änderungen geben. So wechselt die Messe den Standort und präsentiert sich auf dem zentralen Hamburger Messegelände. Zudem ergänzt die Fachmesse All About Automation´, die regionale Fachmesse für Industrieautomation, im kommenden Jahr das Angebot. Die drei Messen finden in Hamburg am 3. Und 4. Juni 2025 statt.