Die Installation zweier Zünd Cutter D3 2XL-3200 mit Board Handling System BHS150 bei Billboard Media in Melbourne ist in dieser Konfiguration eine Premiere im asiatisch-pazifischen Raum. Den Ausschlag für diese Investition gaben in erster Linie zunehmende Kapazitätsengpässe im Zuschnitt. Das Unternehmen betreibt diverse Digitaldrucksysteme sowie eine Vielzahl von Endverarbeitungsgeräten. Der Digitaldruck produziert an fünf Tagen in der Woche im Zweischichtbetrieb, Aufträge werden im Stundentakt abgearbeitet. Laut Produktionsleiter David Langford dauerte es bisher allerdings um ein Vielfaches länger, bis ein Auftrag die Schneideabteilung durchlaufen hat. «Wir hatten eine Stanzmaschine angeschafft und einen grossen Teil unserer Kartonjobs darauf verarbeitet, unsere vier bestehenden Flachbettschneidsysteme eines Mitbewerbers von Zünd konnten mit der Auftragsmenge trotzdem nicht mehr mithalten. Wir mussten zusätzliche Schichten einlegen, was zusätzlichen Arbeitskosten einherging. Hier mussten wir handeln, denn unsere Kunden schätzen nicht zuletzt unsere kurzen Lieferzeiten.»

Zum Kundenstamm des Grossformatdruckers gehören kleine unabhängige Beschilderungsunternehmen ebenso wie internationale Druckdienstleister oder der Einzelhandel. Billboard Media beschäftigt 65 Mitarbeitende und deckt ein breites Spektrum an Druck-Erzeugnissen ab. Mit den zunehmenden Produktionsengpässen begann Billboard Media eine intensive Evaluationsphase: «Wir suchten nach Möglichkeiten, Produktionsgeschwindigkeit, Kosten und Workflow zu optimieren», so Langford. «Wir beleuchten Optionen und Performance eines Produktionssystems sehr genau, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und Zünd war bereits in der engsten Auswahl, noch ehe wir überhaupt erste Gespräche mit Anbietern führten». Billboard Media hörte sich auch in der eigenen Kundschaft um, die teilweise selbst digitale Schneidtechnologie von Zünd einsetzt. «Die Rückmeldungen unterstrichen, dass Zünd Cutter hervorragende Schneidsysteme sind. Zudem wurden die Zünd Cutter auch von eigenen Mitarbeitenden empfohlen, die bereits früher mit Zünd Cuttern gearbeitet hatten», erklärt Langford.

Nachdem sich Billboard Media für Zünd entschieden hatte, kontaktierte man Zünds lokalen Wiederverkäufer: «Starleaton kam zu uns, sah sich an, wie wir arbeiten und in welche Richtung wir uns als Unternehmen entwickeln möchten. Sie nahmen sich die Zeit, um zu verstehen, welche Konfiguration für uns die richtige wäre und empfahlen uns zwei Zünd Cutter D3 2XL-3200 mit Board Handling System BHS150», so Langford.