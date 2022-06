Mit der Eröffnung eines neuen Logistikzentrums für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) verbessert Bobst seine Teilelogistik. Das neue EMEA-Zentrum in Genk, Belgien, ergänzt die bereits vorhandenen Zentren in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum. Im Logistikzentrum stehen 100.000 Teile für alle Produktlinien für den sofortigen Versand zur Verfügung. Es wird das Serviceniveau für EMEA-Kunden von Bobst dank kürzerer Lieferzeiten einschließlich eines 24/7-Versandservices erheblich verbessern.

Mehr Digitalisierung und Flexibilität

Für die Faltschachtel-Herstellung kündigt Bobst den neuen Accucheck Recipe Editor für Faltschachtel-Klebemaschinen an. Die 2020 auf den Markt gebrachten neuen Funktionen für das „Inline-Inspektionssystem“ Accucheck, überprüfen Kartonzuschnitte auf Fehler hin und garantieren lückenlos konstante Qualität. Mit dem neuen Recipe Editor können Kunden innerhalb der Connect-Plattform Accucheck-Rezepte aus der Ferne erzeugen und bearbeiten und sie an mehrere Accucheck-Systeme in der Produktion schicken. Diese Lösung nutzt die PDF-Daten der Verpackungsvorlagen, was das Einrichten vereinfacht und verkürzt. Das Ergebnis ist eine höhere Produktivität in der Produktion bei gleichzeitig höherer Qualität und weniger Abfall, da das Potenzial für menschliche Fehler eingeschränkt wird.

Im März kamen die All-in-One-Etikettendruckmaschinen Digital Master 340 und Digital Master 510 auf den Markt. Sie zeichnen sich durch einen – von den PDF-Dateien bis zu den veredelten und weiterverarbeiteten Etiketten – vollständig digitalisierten und vereinheitlichten Workflow einschließlich einer 100%-Inspektion aus.

Mehr Automatisierung und Produktivität

In einer Zeit, in der Verpackungs- und Markenartikelhersteller im boomenden E-Commerce-Markt mit höheren Anforderungen denn je konfrontiert sind und gleichzeitig mit Herausforderungen wie dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Rohstoffen zu kämpfen haben, sind Automatisierung und Produktivität wichtiger denn je.

Im Bereich Wellpappe ist die neue Expertline – sie besteht aus einer Expertcut 1.7 I 2.1 und der Expertflex – eine großformatige Verarbeitungslinie, die Flachbettstanzen und den Postprint-Flexodruck kombiniert und sich für die Produktion von E-Commerce-Anwendungen eignet. Sie bietet hohe Flexibilität und ist in einer Standard- und einer gespiegelten Version erhältlich. Kurze Rüstzeiten garantieren in Kombination mit der TooLink-Technik Verfügbarkeit und Produktivität in der Herstellung von jährlich bis zu 20 Millionen m2 Verpackungen. Mit ihren niedrigen Gesamtbetriebskosten ist sie die Lösung für Unternehmen, die eine große Vielfalt an Verpackungen für den E-Commerce-Markt und für schnelldrehende Konsumgüter produzieren.

Für den Faltschachtelmarkt kündigt Bobst mit Speedset ein neues, verbessertes Paket für die Rüstzeitverkürzung an, das für alle Flachbettstanzen des Unternehmens erhältlich ist. Dieses Paket verkürzt die Umrüstzeiten und erhöht die Leistung. Darüber hinaus erhöht dieses Paket den Automatisierungsgrad. Das gilt zum Beispiel für das Paletten-Hubsystem für das Einrichten neuer Aufträge und ein motorisiertes mikrometrisches System zur perfekten Zentrierung der Stanzwerkzeuge und der Gegenstanzplatten, um eine perfekte Übereinstimmung der Positionen der Stanzungen und der Rillungen zu gewährleisten. TooLink ermöglicht die digitale Verbindung von Werkzeug und Maschine zum sekundenschnellen Austausch von Auftragsdaten.

Zu den weiteren Highlights dieses Jahres zählt auch die Masterline DRO. Diese neue Rotationsstanze ermöglicht Herstellern von Verpackungen aus Wellpappe mehr Leistung und eine höhere Wertschöpfung. Die Mastercut 1.65 PER ist die einzige Flachbettstanze, die Faltschachteln, Wellpappe und kaschierte Wellpappe mit Stärken von 0,5 mm bis 2.000 g/m2 verarbeitet, wahlweise Einfach- oder Doppelwelle. Die neue Faltschachtel-Klebemaschine Expertfold 165 e-commerce wurde speziell für die Anforderungen des digitalen Einzelhandels entwickelt. Die neue Novafold 50 | 80 | 110 wiederum ist eine neue Faltschachtel-Klebemaschine, die Zuverlässigkeit und Leistung garantiert.