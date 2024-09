Innovative Entwicklungen und nachhaltige Praktiken stehen im Rampenlicht der 8. European Stand-Up Pouch Conference, die vom 6. bis 7. November 2024 im Parkhotel Schönbrunn in Wien stattfindet. Die Konferenz wird von Innoform Coaching ausgerichtet und versammelt an zwei Tagen Experten der flexiblen Verpackungsindustrie zum Austausch über praktische und wirtschaftliche Vorteile von Standbodenbeuteln und ihrer Nachhaltigkeit als Verpackungslösung.

Unter der Moderation von Karsten Schröder, Innoform Coaching, erwartet die Teilnehmer eine Reihe spannender Themen:

"Die Zukunft der Stand-Up Pouches in der Kreislaufwirtschaft" – Ein tiefer Einblick in die Integration von wiederverwertbaren Materialien in Stand-Up Pouches und deren Recyclingfähigkeit.

"Innovative Verschlussmechanismen für verbesserte Benutzerfreundlichkeit" – Neue Technologien in Verschlüssen, die sowohl die Haltbarkeit von Produkten verlängern als auch die Handhabung für Endverbraucher erleichtern.

"Markttrends und Verbraucherverhalten" – Eine Analyse der aktuellen Marktdynamiken und wie Verbraucherwünsche die Entwicklung von flexiblen Verpackungen beeinflussen. –

"Nachhaltige Druckfarben und Drucklösungen" – Vorstellung von umweltschonenden Druckverfahren, die die Ökobilanz von Stand-Up Pouches verbessern.

Wer interessiert ist: Es besteht die Möglichkeit, am zweitägigen Event vor Ort teilzunehmen oder sich via Livestream dazuzuschalten. Simultanübersetzungen werden in den Sprachen Deutsch und Englisch angeboten. Bei Bedarf kann die AI auch in andere europäische Sprachen mit Untertiteln und Sprachausgabe übersetzen. Weitere Infos zur Veranstaltung wie auch zu den Referenten finden sich auf der Innoform-Seite.