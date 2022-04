Nach 60 Jahren Breitner in Schwäbisch Hall, realisierte der Maschinenhersteller 2021 aufgrund von Platzmangel in der Daimlerstraße das Projekt Neubau. Der Plan war es, Produktion und Verwaltung optisch voneinander zu trennen. Im August 2021 zogen die Produktion und die Verwaltung um. Der neue Firmensitz befindet sich nun im Umfeld der Friedrich-Groß-Straße in Schwäbisch Hall.

Breitner ist auf Maschinen für das Abfüllen von Flüssigkeiten spezialisiert und seit jeher ein Familienunternehmen. Aktuell umfasst das Team in Schwäbisch Hall etwa 100 Mitarbeitende.