Bünting E-Commerce setzt auf nachhaltige Papierverpackungen

Im E-Commerce sind Verpackungslösungen längst mehr als nur Mittel zum Zweck. Sie müssen Produkte schützen, logistische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimieren. Die Paperfloc Eco-Verpackung erfüllt diese Kriterien: Sie besteht laut Hersteller zu rund 89 % aus recyceltem Material, wird aus unvermischten Produktionsabfällen der Kartonherstellung gefertigt und kann vollständig über das Altpapier entsorgt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen EPS-Verpackungen (Styropor) verursacht sie rund 95 % weniger CO₂ und benötigt deutlich weniger Energie in der Herstellung.

Effizienter Versand und positives Auspackerlebnis

Die neue Verpackungslösung bietet Schutz für temperaturempfindliche Produkte und sorgt gleichzeitig für ein ansprechendes Auspackerlebnis, so der Hersteller. Durch die flache Anlieferung werde das Transportvolumen reduziert, was Lager- und Versandkosten senkt. Kundinnen und Kunden erhielten ihre gekühlten Waren sicher und optisch ansprechend – das sei ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit im Onlinehandel.

Aktuell wird die Verpackung für Warenkörbe mit einem Volumen von rund 15 l eingesetzt. In den Online-Shops Mytime.de und Combi.de werden Kundinnen und Kunden aktiv auf die klimaneutrale Verpackung hingewiesen. Ein QR-Code auf dem Verschlusssiegel lädt zur Bewertung ein. Das Ergebnis: Die neue Verpackung erhielt die Schulnote 1,7 in den Kategorien Design, Kühlleistung, Bruchsicherheit und Entsorgung.

Die Umstellung auf die neue Verpackung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Erste Berechnungen zeigen bereits ein Einsparpotenzial im zweistelligen Prozentbereich. Auch der Wertstoffkreislauf wird bei Bünting aktiv unterstützt: Bei der persönlichen Lieferung durch den eigenen Kurierdienst können Batterien, Pfand und Verpackungsmaterial direkt zurückgenommen werden.

Bünting: Pionier im Lebensmittel-Onlinehandel

Mit Mytime.de und Combi.de ist Bünting E-Commerce nach eigenen Angaben der einzige Lebensmittel-Onlinehändler in Deutschland, der über alle Temperaturstufen hinweg liefert: von ungekühlt bis tiefgekühlt. Dabei werden nicht nur Ballungsräume, sondern auch ländliche Regionen innerhalb von maximal 30 Stunden erreicht.