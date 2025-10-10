Butterfly & Elephant steigt bei Hey Circle ein

Das System von Hey Circle kombiniert robuste Mehrwegboxen und -taschen mit einer intelligenten Softwareplattform. Diese dokumentiert die Umläufe der Verpackungen, berechnet CO₂-Einsparungen und stellt die Daten für ESG-Reportings bereit. Jede Verpackung ist mit einem GRAI (Global Returnable Asset Identifier) versehen, wodurch sich ihre Nutzung präzise nachverfolgen lässt.

Zudem nutzt Hey Circle die GTIN (Global Trade Item Number) zur eindeutigen Identifikation verschiedener Verpackungstypen. Die Anwendung der GS1 Standards soll eine nahtlose Integration in bestehende Logistikprozesse ermöglichen und schafft eine gemeinsame Datenbasis für alle Beteiligten. „Die Nutzung der GS1 Standards wie GTIN und GRAI ermöglicht uns, Verpackungen eindeutig zu identifizieren und Nachhaltigkeitsdaten transparent zu erfassen. So wird Kreislaufwirtschaft messbar und für Unternehmen anwendbar“, erklärt Doris Diebold, Gründerin und Geschäftsführerin von Hey Circle.

Deutliche Einsparpotenziale

Laut einer Studie des Ökopol-Instituts und eigenen Berechnungen von Hey Circle reduzieren die Mehrwegverpackungen im Vergleich zu herkömmlichen Einwegkartons:

Abfall um bis zu 94 %

CO₂-Emissionen um bis zu 76 %

Verpackungskosten um bis zu 53 %

Die begleitende Software erfasst diese Kennzahlen automatisch und stellt sie für Nachhaltigkeitsberichte zur Verfügung – ein wichtiger Schritt für Unternehmen, die ihre ESG-Ziele erreichen wollen.

Strategische Partnerschaften und Wachstum

Hey Circle arbeitet bereits mit über 90 Unternehmenskunden zusammen und hat mehrere zehntausend Verpackungen im Umlauf. Kooperationen mit Paketdienstleistern unterstützen die Integration der Mehrwegverpackungen in bestehende Logistiknetzwerke.

Mit dem Investment von Butterfly & Elephant, einem Unternehmen von GS1 Germany, will das Startup seine Lösung weiter skalieren. Das große Ziel lautet: Abfall und CO₂-Emissionen im Onlinehandel drastisch senken und die Kreislaufwirtschaft stärken.