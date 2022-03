Der Verhandlungsführer des BVDM, Dr. Klemens Berktold, erinnert daran, dass die aktuellen Tarifverhandlungen in einer absoluten Ausnahmesituation geführt werden. „In Teilen der Druckindustrie herrscht immer noch Kurzarbeit. In anderen Betrieben fehlt immer wieder ein großer Teil des Personals auf Grund von Corona-Infektionen oder Quarantäne. Woanders fehlt es an Papier. Währenddessen explodieren die Energie- und Materialkosten geradezu, nicht zuletzt wegen des Konfliktes in der Ukraine.“