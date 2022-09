Die hohen Kostenbelastungen stellen Betriebe der Druck- und Medienbranche vor ein Dilemma. Einerseits zwingen Kostensteigerungen bei Vorprodukten und Betriebsmitteln die Unternehmen zu Preiserhöhungen, anderseits hemmt die Preisentwicklung die Nachfrage bei den ebenfalls auf Kosteneinsparungen bedachten Kunden. 52,1 % der Befragten beurteilten dementsprechend die Entwicklung der Nachfrage im Vormonat als „negativ“. 44,1 % bewerteten die Entwicklung als gleichbleibend und nur rund 3,8 % als positiv. Dazu gaben 49,1 % aller befragten Unternehmen an, dass ihr Auftragsbestand im August „zu gering“ war.

Steigende Preise belasten Erwartungen

Die Erwartungen der Unternehmen in der Druck- und Medienbranche sind auch weiterhin von den Entwicklungen an den Beschaffungsmärkten und in der Gesamtkonjunktur geprägt. Die steigenden Preise für Strom und Gas sowie die daraus zu folgernden Erhöhungen der Druckpapierpreise belasten die Erwartungen weiter schwer. Jedoch fielen die Aussichten weniger pessimistisch aus als noch im Juli. So kann bei den Produktionsbehinderungen durch Materialmangel eine leicht positive Tendenz erkannt werden. Auch reduzieren die mittlerweile guten Füllstände der Gasspeicher die Risiken für eine Gas-Mangellage im Winter etwas.