Die Circular Valley Convention 2025 (CVC) setzt ein starkes Zeichen für die Notwendigkeit einer globalen Transformation zur Kreislaufwirtschaft. Am 12. und 13. März 2025 werden auf dem Areal Böhler in Düsseldorf über 100 "Trash People" des renommierten Künstlers HA Schult zu sehen sein. Diese eindrucksvollen Figuren aus Verpackungsmüll, Altmetall und Elektroschrott symbolisieren eindrucksvoll die Dringlichkeit eines Wandels hin zur Circular Economy.

HA Schult, ein Pionier der konsum- und umweltkritischen Kunst, verwandelt seit fast fünf Jahrzehnten Konsumabfälle in "Denkmäler unserer Zeit". Seine "Trash People", bestehend aus Aluminiumdosen, Computerschrott und Plastikverpackungen, wurden bereits an ikonischen Orten weltweit ausgestellt, darunter die Pyramiden in Ägypten, die Chinesische Mauer und das Matterhorn in der Schweiz.

Die CVC 2025 nutzt dieses kraftvolle Kunstprojekt, um Teilnehmer zu inspirieren und ein starkes Statement gegen Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung zu setzen. HA Schult wird persönlich anwesend sein, um interessierten Besuchern sein Werk und dessen Botschaft zu erläutern.

Die Convention verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Sie deckt alle Dimensionen und Phasen ab, vom Einsatz nachwachsender Rohstoffe über Produktdesign bis hin zu Recycling. Als zentrale Plattform bringt sie Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen, um innovative Lösungen voranzutreiben1.

Philip Scheffler, Project Lead der CVC bei der Messe Düsseldorf betont: "Wir wollen die nachhaltige Transformation der Industrie hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft vorantreiben und den Teilnehmenden eine Plattform für Austausch und Inspiration bereiten. Die "Trash People" vor der Kulisse des Matterhorns dienen als ikonisches Symbol für Konsumkritik, Recycling und globale Verantwortung, passend zur Mission der Convention.