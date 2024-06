Mit Clarissa Odewald übernimmt eine erfahrene Stahlexpertin das Ruder bei einem der global führenden Anbietern von hochwertigem Verpackungsstahl. „Ich möchte mich bei unserem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Thyssenkrupp Rasselstein steht seit jeher für Kompetenz, innovative Produktideen und hohe Qualität, sowie für eine Unternehmenskultur, die alle verbindet. Ich bin überzeugt, dass wir damit die bevorstehenden Herausforderungen, insbesondere die der grünen Transformation und der Digitalisierung, stemmen werden. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und allen Kollegen vom Rasselstein die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, so Clarissa Odewald. „Peter Biele hinterlässt im Unternehmen ein großes Erbe und ich danke ihm für die gemeinsame Zeit.“

Clarissa Odewald ist seit mehreren Jahren als Bereichsleiterin Vertrieb Übersee bei Thyssenkrupp Rasselstein tätig. Vor ihrem Wechsel nach Andernach durchlief sie seit 2007 verschiedene Stationen im Einkauf und Vertrieb bei der Thyssenkrupp Steel Europe AG in Duisburg. So verantwortete sie die Beschaffung der Rohstoffe und die Überseelogistik und leitete die Vertriebssteuerung für das gesamte Business Segment Steel. Durch ihre vielfältigen Erfahrungen verfügt Odewald über eine breite Expertise auf der Strategie-, Kunden- und Marktseite und steht für eine Kontinuität in der Unternehmensführung.

Am Standort in Andernach, der weltweit größten Produktionsstätte dieser Art, werden jährlich bis zu 1,5 Mio. t Verpackungsstahl hergestellt. 2.400 Mitarbeiter bedienen in einer Vielzahl von Märkten rund 400 Kunden in 80 Ländern: von Herstellern von Lebensmittel- und Tiernahrungsdosen, über Hersteller von Getränke- und Aerosoldosen, Behältern für chemisch-technische Füllgüter, sowie von Kronkorken und Drehverschlüssen. Expertenteams in Service, Vertrieb und der Technischen Kundenberatung vervollständigen das Produktportfolio.