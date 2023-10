Bereits 1982, etwas mehr als 10 Jahre nach seiner Gründung, war CMP Pharma, Hersteller von Inspektionssystemen für die Pharmaindustrie, eines der ersten Unternehmen, das eine automatische Ampullenprüfmaschine mit Laserlicht auf den Markt brachte. Im Laufe der Zeit hat CMP Pharma seine Position durch die Perfektionierung eines Produktportfolios gefestigt, das heute eine breite Palette von Inspektionsmaschinen umfasst, nicht nur für Ampullen, sondern auch für Fläschchen, vorgefüllte Spritzen und gefriergetrocknete Produkte.

CMP Pharma gehört seit kurzem zum Konzern Marchesini, einem multinationalen Unternehmen mit Sitz in Bologna, das zu den weltweit führenden Herstellern von Maschinen für die Verpackung von pharmazeutischen und kosmetischen Produkten gehört, und kann mit seinen Inspektionsmaschinen an der Realisierung ganzer Produktionslinien mitwirken, die von Big Pharma für die Verpackung von Covid-Impfstoffen und Krebsmedikamenten eingesetzt werden, beides biologische Arzneimittel, die ein extrem hohes Maß an Qualitätskontrolle erfordern.

"Das neue Werk wird das Herzstück der Produktion sein, während das Lager und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens am derzeitigen Standort in der Nähe verbleiben", erklärt Luigi Pilastro, CEO von CMP Pharma. "An beiden Standorten werden wir an der Entwicklung und Produktion neuer Prüfmaschinenmodelle arbeiten, um die Produktpalette zu vervollständigen und uns den Zugang zu wichtigen Märkten wie Nordamerika und China zu ermöglichen. Gleichzeitig werden wir die Entwicklung unseres Programms auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz vorantreiben."