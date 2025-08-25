Codeleser für Verpackungslinien

Signum 2DC (QI) verwendet Scanwares neue QI (Quality Intelligence) Software-Platform – Linux-basiert und mit Features wie Lernlauf, Gestensteuerung sowie Navigation mit Icons. Die Oberfläche korrespondiert zu anderen Scanware-Systemen, was die benutzerfreundliche Anwendung ohne steile Lernkurve ermöglicht. Bei Strich- und auch komplexen 2D-Codes ermöglicht der Codeleser laut Hersteller verlässliche Performance und Beleuchtungstechnik, um auch schwierige Druckverhältnisse und Materialien sicher zu prüfen. Modulare Installationsoptionen ermöglichen eine problemlose Installation in der Produktionsumgebung.
Fachpack: Halle 1, Stand 355