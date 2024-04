Druckereien stehen heute vor einer Fülle von Herausforderungen. So wird von ihnen ein ausgewogenes Agieren zwischen wirtschaftlichem Druck, dem Mangel an Fachkräften und dem Streben nach Nachhaltigkeit verlangt. Hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit spielen die Kosten pro Druckbogen eine entscheidende Rolle. Dies waren mitunter die Gründe für Colordruck Baiersbronn für die Anschaffung einer neuen Heidelberger Druckmaschine.

Die modernisierte Speedmaster XL 106 ist in der Lage, 21.000 Bogen pro Stunde zu bedrucken. Autonomes Drucken ist in der Verpackungsproduktion von Colordruck Baiersbronn nun dank des fortgeschrittenen Push-to-Stops-Konzepts möglich. "Wir erwarten eine deutliche Reduzierung der Rüst- und Einrichtezeiten sowie der allgemeinen Ausfallzeiten, um die Effizienz unseres Drucks bei niedrigen Kosten pro Karton zu verbessern,“ so Geschäftsführer Mike Günther.

Ein weiterer Pluspunkt : Dank des neuen Powder-Star XL (Duo) wird der Puderverbrauch um bis zu 15 % reduziert, während die Puderemissionen um bis zu 45 % gesenkt werden. Durch die Integration einer Isolierung im Ausleger, einem Kreuzstromwärmetauscher und einem optimierten Trockner-Kassetten-Design, zeichnet sich der neue Dry-Star-Combination Eco durch eine Reduzierung des Energieverbrauchs beim Trocknen um bis zu 30 % aus. Diese Investition unterstützt die Bemühungen des Familienunternehmens, die Umwelt zu entlasten.

Nicht zuletzt aufgrund des Workflow-Systems Prinect kann Colordruck Baiersbronn seine Makulatur minimieren und gleichzeitig die Digitalisierung vorantreiben, was wertvolle Zeit einspart. Neue Features ermöglichen eine Reduzierung der Arbeitsschritte um bis zu 70 %, während das Assistenzsystem eine vollautomatische Farbvoreinstellung gewährleistet und somit manuelle Eingriffe reduziert. Dies führt zu einer Einsparung von bis zu vier Minuten Rüstzeit und zwischen 100 und 150 Bogen Makulatur pro Auftrag.