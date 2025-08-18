Coveris präsentiert nachhaltige Verpackungslösung für Tortilla-Wraps

In enger Zusammenarbeit mit einem führenden Hersteller von Tortilla-Wraps hat Coveris eine nachhaltige Verpackungslösung entwickelt, die sowohl den Anforderungen an Produktschutz als auch an Recyclingfähigkeit gerecht wird. Ziel des Projekts war es, eine Alternative zur bislang eingesetzten PA/PE-Folie (Verbundfolie, die aus Polyamid und Polyethylen besteht) zu finden, die nicht nur recycelbar ist, sondern auch die Mindesthaltbarkeit von sechs Monaten für empfindliche Tortillas mit reduziertem Konservierungsstoffeinsatz sicherstellt.

Die Lösung entstand nach Leistungstests im firmeneigenen Food Science Lab in Gainsborough, Großbritannien. Das Ergebnis: Eine tiefziehfähige Ober- und Unterfolie aus Monomaterial, die den Tortilla-Wraps während des gesamten Testzeitraums zuverlässigen Schutz vor Schimmel bietet und gleichzeitig über bestehende Abfallströme recycelbar ist.

Die neue Verpackungslösung mit dem Namen Monoflex Thermoform hat einige Vorteile. Dazu zählen fortschrittliche Barriereeigenschaften für verlängerten Produktschutz, hohe Durchstoßfestigkeit sowie vollständige Kompatibilität mit bestehenden Verpackungsanlagen. Die Umstellung auf das neue Material kann ohne Anpassungen der Produktionsgeschwindigkeit erfolgen.

Monoflex Thermoform ist sowohl als bedruckte als auch unbedruckte Variante erhältlich und unterstützt konventionellen sowie HD-Flexodruck und Tiefdruck. Darüber hinaus sind Veredelungen mit Matt-, Glanz- und taktilen Lacken möglich, was die Regalwirkung erhöht und die Verbraucheransprache verbessert.

„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Markteinführung von Monoflex Thermoform für Tortilla-Wraps. Die nachhaltige Alternative zu nicht recyclebaren Materialien bietet die gleiche Haltbarkeit, spart Ressourcen und hilft den Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das Projekt unterstreicht die Stärke der standortübergreifenden Zusammenarbeit bei Coveris und die zentrale Rolle des Film Science Labs, deren gebündelte Expertise die Entwicklung leistungsstarker und nachhaltiger Verpackungslösungen ermöglicht“, erklärt Katja Killian, Business Development Director BU Flexibles bei Coveris.