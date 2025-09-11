Darum machen Rückgabesysteme den Unterschied

Ökologie braucht Ökonomie

Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit entscheidet über die Zukunftsfähigkeit von Reuse-Systemen. Ökologisch im Vorteil sind sie schon nach wenigen Umläufen – doch erst durch Skalierung erreichen die Systeme auch ökonomische Tragfähigkeit. Nur wenn genügend Rücknahmepunkte, Reinigungslogistik und Nutzer im System sind, können die Kosten pro Nutzung mit Einweg konkurrieren.

Die Projekte von Tomra Reuse zeigen, wie Ökologie, Ökonomie und Regulierung ineinandergreifen: In Berlin erhält der Handel für jede Rückgabe eine Handling Fee, was ökologischen Nutzen mit einem ökonomischen Anreiz verbindet. In Aarhus konnte die Stadt innerhalb von 15 Monaten mit einer Mio. Rückgaben nicht nur Abfall vermeiden, sondern auch die Kosten für Reinigung im öffentlichen Raum deutlich senken. Und in Lissabon macht die Verknüpfung von Einwegverbot und digitaler Rückgabe-Infrastruktur deutlich, wie politische Regulierung und wirtschaftliche Tragfähigkeit ineinandergreifen.

Für Kommunen bedeutet das: Reuse-Systeme sind nicht nur ein ökologischer Hebel, sondern auch ein finanzieller. Wer in Rückgabe-Infrastruktur investiert, spart an der Entsorgung – und entlastet zugleich Gastronomie und Handel von logistischen Prozessen.

Mehrweg wird zur Infrastrukturfrage

Die Beispiele aus Aarhus, Berlin und Lissabon zeigen: Reuse scheitert nicht an der Akzeptanz der Verbraucher, sondern an fehlender Infrastruktur. Sobald Rückgabeprozesse so einfach wie Wegwerfen werden, steigen Rücklaufquoten auf über 80 %, Umläufe erhöhen sich und Einweg verliert seine Daseinsberechtigung.

Ob regulatorisch getrieben wie in Lissabon, partnerschaftlich wie in Berlin oder freiwillig wie in Aarhus: Die Richtung ist eindeutig. Mehrweg wird zur Infrastrukturfrage. Für die Verpackungsbranche bedeutet das, den Blick über Materialien hinaus auf Systeme zu richten, die Kreislaufwirtschaft praktisch umsetzbar machen.