Das DVI auf der Fachpack. Hier sind Sie richtig!

Die Nachwuchsarbeit ist seit vielen Jahren ein Kernanliegen des DVI, das wir auch auf die Fachpack tragen. Im Mittelpunkt steht der „Student Day“ am dritten Messetag. Dazu haben wir über 50 Studierende der Fächer Maschinenbau, Kunststofftechnik, Design, Nachhaltigkeit und Verpackungstechnik auf die Messe eingeladen. Gemeinsam mit dem Veranstalter führen wir sie über eine interaktive Karte zu spannenden Ausstellern und zeigen ihnen die Vielfalt und die Möglichkeiten der Branche. Außerdem laden wir Unternehmen ein, auf der Messe gemeinsam mit den Studierenden Workshops durchzuführen, um an konkreten Inhalten zu arbeiten und wertvolle Einblicke in die Denke und die Belange junger Menschen zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es ein Speed-Dating, bei dem sich die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber präsentieren und Kontakte knüpfen können.



Auch das Thema Innovation ist ein zentrales Zukunftsthema. Mit dem Deutschen Verpackungspreis organisieren wir die größte internationale Leistungsschau rund um die Verpackung in Europa. Materialübergreifend und in zehn Kategorien zeichnet der Preis die besten Innovationen des Jahres aus und würdigt die Leistung der Menschen und Unternehmen, die dahinterstehen. Auch dieses Jahr haben uns mehr als 200 Einreichungen aus 15 Ländern und drei Nationen erreicht. Unsere unabhängige Fachjury hat jede Einreichung persönlich begutachtet und diskutiert. Am Ende hat sie 37 Innovationen mit dem Deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet.