Das DVI auf der Fachpack. Hier sind Sie richtig!

Die Verpackungswirtschaft ist vielfältig und heterogen. Umso wichtiger ist es, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen, Wissen zu teilen und Lösungen zu entwickeln. Das ist seit über 30 Jahren der Grundgedanke des DVI. Als einziges Netzwerk zählen wir Unternehmen aus der gesamten Kette zu unseren Mitgliedern. Das nutzen wir beispielsweise in unseren Expertenforen für Markenartikler, Verpackungshersteller und Automatisierer. Hier setzen wir unsere Position in der Wertschöpfungskette ein, um Kompetenzen zu erschließen, Expertisen zu verbinden und abgestimmte Positionen und Ergebnisse in Gesellschaft, Politik und Industrie zu tragen.
Am dritten Messetag ist „Student Day“. Mehr als 50 Studierende besuchen Aussteller.
Ein jüngstes Beispiel dieser Initiativen ist das Trendforum Logistik, in dem wir gezielt Akteure aus verschiedenen Wertschöpfungsstufen zusammenbringen. Dort widmen wir uns dem Thema Transportverpackungen, die in Folge einer stark auf Verkaufsverpackungen fokussierten PPWR mit zahlreichen und komplexen Anforderungen zu kämpfen haben: von Prozessen über Rezyklat bis hin zum Thema Mehrweg. Ob dieses oder ein anderes Thema: Sprechen Sie mit uns über Ihre Anliegen und Interessen. Wir unterstützen und helfen aus Leidenschaft.
Aus der Branche für die Branche lautet auch das Motto unsere Aktivitäten im Rahmen der Packbox, die wir am 24. September von 13:00 bis 15:30 Uhr gestalten. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten vom Markenartikler über den Entsorger bis hin zum Consultant diskutieren wir, wie die Verpackungsindustrie die wachsenden Anforderungen des Handels an Nachhaltigkeit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit erfüllen und gemeinsam zukunftsfähige Lösungen entwickeln kann. Es geht um interne Prozesse, neue Lösungen, Ansprüche und Notwendigkeiten aus unterschiedlichen Perspektiven.
Gemeinsam Werte schöpfen und Zukunft gestalten.
Die Nachwuchsarbeit ist seit vielen Jahren ein Kernanliegen des DVI, das wir auch auf die Fachpack tragen. Im Mittelpunkt steht der „Student Day“ am dritten Messetag. Dazu haben wir über 50 Studierende der Fächer Maschinenbau, Kunststofftechnik, Design, Nachhaltigkeit und Verpackungstechnik auf die Messe eingeladen. Gemeinsam mit dem Veranstalter führen wir sie über eine interaktive Karte zu spannenden Ausstellern und zeigen ihnen die Vielfalt und die Möglichkeiten der Branche. Außerdem laden wir Unternehmen ein, auf der Messe gemeinsam mit den Studierenden Workshops durchzuführen, um an konkreten Inhalten zu arbeiten und wertvolle Einblicke in die Denke und die Belange junger Menschen zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es ein Speed-Dating, bei dem sich die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber präsentieren und Kontakte knüpfen können.
Auch das Thema Innovation ist ein zentrales Zukunftsthema. Mit dem Deutschen Verpackungspreis organisieren wir die größte internationale Leistungsschau rund um die Verpackung in Europa. Materialübergreifend und in zehn Kategorien zeichnet der Preis die besten Innovationen des Jahres aus und würdigt die Leistung der Menschen und Unternehmen, die dahinterstehen. Auch dieses Jahr haben uns mehr als 200 Einreichungen aus 15 Ländern und drei Nationen erreicht. Unsere unabhängige Fachjury hat jede Einreichung persönlich begutachtet und diskutiert. Am Ende hat sie 37 Innovationen mit dem Deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet.
Markt
Markt
Zwischen Material, Maschine und Mensch
Fachpack 2025: Was erwartet die Besucher?
Vom 23. bis 25. September 2025 kommt die Verpackungsbranche wieder in Nürnberg auf der Fachpack, der europäischen Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse, zusammen. Die Vorbereitungen bei der Nürnberg Messe sind in vollem Gange; erwartet werden gut 1.400 Aussteller, verteilt auf elf Messehallen. Mehr dazu hier
Wir feiern alle Siegerinnen und Sieger am ersten Messetag ab 16 Uhr im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf großer Bühne und verkünden dabei auch, wer sich über einen der drei Gold Awards freuen darf. Zum Ausklang laden wir zu einem kleinen Umtrunk ein und sind gespannt auf interessante Gespräche und neue Kontakte. Eine Anmeldung zur Preisverleihung ist erforderlich, aber kostenfrei auf www.verpackungspreis.de