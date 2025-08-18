Das EU-Projekt Tealhelix für nachhaltige Lebensmittelkennzeichnung

Nachhaltigkeit ist für viele zum Kaufkriterium geworden – doch beim Einkauf sehen sich Verbraucher oft mit einer Vielzahl an Labels, Siegeln und Informationen konfrontier, die nicht immer leicht zu verstehen oder zu vergleichen sind. Unterschiedliche Darstellungsformen, unklare Kriterien und mangelnde Transparenz erschweren mitunter fundierte Kaufentscheidungen. Gleichzeitig erwarten Politik und Gesellschaft mehr Nachvollziehbarkeit entlang der gesamten Lieferkette.

Vor diesem Hintergrund setzt das EU-Projekt Tealhelix an: Es will die Vermittlung nachhaltigkeitsrelevanter Informationen neu denken – verständlich, digital vernetzt und individuell auf die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen zugeschnitten. So soll nachhaltiger Konsum leichter zugänglich, transparenter und attraktiver werden.

Worum geht es bei Tealhelix?

Tealhelix ist ein im Rahmen von Horizon Europe gefördertes Forschungsprojekt, das neue Wege für die Kennzeichnung nachhaltiger Lebensmittel erforscht. Insgesamt arbeiten 17 Partner aus 11 europäischen Ländern zusammen – darunter Universitäten, NGOs, Marktforschungsfirmen, Marketingagenturen und mit GS1 Germany ein Standardisierungsakteur, unter anderem mit langjähriger Erfahrung in nachhaltigkeitsbezogenen Produktinformationen. Koordiniert wird das Projekt von der Universität KU Leuven in Belgien und verfügt über ein Budget von 6,5 Mio. Euro.