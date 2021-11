Als Erstes sticht das neue Design ins Auge: Das Layout der Seite ist nun übersichtlicher, sodass Sie noch schneller und zielgerichteter an alle Informationen gelangen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit brauchen. Denn bei allen Veränderungen ist eines geblieben: Unser unbedingter Anspruch an Aktualität, Verlässlichkeit und den direkten Nutzwert für unsere Leser.

Um dabei jedem einzelnen und seinen individuellen Lesegewohnheiten gerechten zu werden, haben wir bei der Programmierung einen besonderen Wert auf Responsivität gelegt – die Seite passt sich also automatisch dem Gerät an, das Sie gerade nutzen und bietet überall die volle neue-verpackung.de-Erfahrung – egal ob vom Büro-Rechner, aus dem Homeoffice oder über Tablet und Smartphone.

Schneller finden und teilen

Einen weiteren Schwerpunkt der neuen Website bildet die Interaktion mit und unter den Lesern: Neben der neuen Diskussions- und Kommentarfunktion haben Sie nun auch die Möglichkeit, spannende Inhalte direkt mit Ihrem Netzwerk auf Linkedin, Xing oder Facebook zu teilen. Mit dem Zugriff auf unsere E-Paper-Ausgabe und das Heftarchiv stärken wir außerdem die Verbindung zwischen der Website und dem gedruckten Heft.

Weniger sichtbar sind die technischen Verbesserungen im Hintergrund: Eine neue leistungsstarke Solr-Suche sorgt für eine effektivere Recherche. Auch das Finden von Unternehmen und Produkten wird mit der Autosuggest-Funktion sowie einem neuen Branchenzuschnitt nun deutlich einfacher.

Aber probieren Sie die Seite mit ihren neuen Features doch einfach selbst aus – und registrieren Sie sich am besten gleich hier. Wenn es dabei in den kommenden Tagen an der ein oder anderen Stelle noch ruckelt, bitten wir um Nachsicht – wir werden im Hintergrund natürlich weiter an der optimalen Nutzererfahrung feilen.

In jedem Fall freuen wir freuen uns über Ihr Feedback an redaktion@neue-verpackung.de – und wünschen Ihnen spannende und anregende Leseerlebnisse auf der neuen neue-verpackung.de.