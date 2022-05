Ich beschließe mich unter die Leute zu mischen, um zu erfahren, an welchen Projekten die Teams in den nächsten 48 Stunden basteln wollen. Nach einem kurzen Weg über den Flur, vorbei an den Tischen mit Verpflegung, stehe ich in einem leicht abgedunkelten Raum. Ein Beamer wirft ein Programm an die Wand, in der Ecke steht ein Cobot noch etwas ratlos vor bunten Bausteinen. Mir scheint, wir sind aktuell auf demselben Wissensstand, deshalb frage ich die Anwesenden (Menschen) woran sie gerade arbeiten. Erkennung und Sortierung von Gegenständen durch RFID erhalte ich als Antwort.

Zwei der Teammitglieder programmieren einen RFID-Sensor, die anderen zwei den Cobot. Am Ende soll der Cobot Bausteine, die mit entsprechenden Chips ausgestattet sind, vor den Sensor halten. Daraufhin erhält der Roboter vom Sensor ein Signal, das ihm sagt, welche Farbe der Baustein hat. Der Roboter soll die Bausteine dann anhand ihrer Farbe der passenden Bauplatte zuordnen. Bausteine, denen der Chip fehlt, symbolisieren Ausschussware und sollen vom Roboter in einen Behälter für fehlerhafte Ware geworfen werden. Das Team ist mitten in der Programmierarbeit – um nicht weiter zu stören, suche ich mir den nächsten Gesprächspartner.