Make a Mark ist ein exklusives Design-Innovationsprojekt, das im Jahr 2021 von drei weltweit führenden Unternehmen der Branche – Estal, Avery Dennison und Kurz – entwickelt und gestartet wurde. Zwanzig Top-Verpackungsdesign-Agenturen aus aller Welt wurden eingeladen, Konzepte mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Luxus und Innovation zu entwickeln. Die Designer wurden aufgefordert, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und neue Materialien in den Bereichen Weine und Spirituosen, Schönheit und Parfüm sowie Gourmet-Lebensmittel auszuprobieren.

Die Designkonzepte wurden in konkrete Prototypen umgesetzt, wobei Glas von Estal, Etikettenmaterial von Avery Dennison sowie Druckwerkzeuge und Verzierungen von der Kurz-Gruppe verwendet wurden. Alle zwanzig Entwürfe wurden unter anderem auf der Luxe Pack Monaco präsentiert und erscheinen in einer Sonderausgabe eines digitalen Buches und eines Etiketten-Musterpakets, um die globale Design-Community zu inspirieren.

Einige der diesjährigen Designs

- Bravo Design aus Südafrika verbindet die älteste Form des Designs (Felskunst) und die jüngste Innovation im Design (KI-generierte Inhalte) im kreativen Prozess, um die Geschichte der Karoo-Meerjungfrauen zu erzählen und ihren Blue Agave Spirit zu präsentieren. Das Team verwendete eine Estal-Glasflasche mit maßgeschneiderter Prägung und generierte mithilfe von KI-Muster und Texturen, die von den Schuppen der Meerjungfrauen und der natürlichen Symmetrie der Agavenpflanze inspiriert sind. Das Halsetikett besteht aus mehreren Kurz-Dekoren, um die schimmernden Schuppen einer Meerjungfrau darzustellen, wohingegen für das Hauptetikett Perlglanzpapier verwendet wurde, das neue sensorische Möglichkeiten eröffnet.

- Designsake Studio, USA, befasste sich mit dem kontinuierlichen Anstieg der Erdtemperatur, um "Gingerly" zu kreieren, eine neue Luxus-Sonnenschutzmarke, die Haut, Sonne und Meer mit der ultimativen Mission eines plastikfreien Sonnenschutzes miteinander verbindet. In Zusammenarbeit mit Estal entwickelte das Team eine einzigartige doppelwandige Glaskomponente, die von den Farben, Formen und Strukturen des Meeres inspiriert ist. Ein gesprenkeltes Muster, das an Sommersprossen und Muscheln erinnert, bedeckt die Innenwand der Flasche. Das Holografiedesign von Kurz ist eine Anspielung auf die Texturen und Farben von Abalone-Muscheln, und geprägte Sonnenstrahlen zieren das Rückenetikett. Moderne Technologien ermöglichen die Glasprägung mit einem selbstklebenden Etikett.

- Lavernia & Cienfuegos aus Spanien entwarfen "EDIT (036)", das industrielle Techniken mit handwerklichen Verfahren in einer einzigartigen, individuell gestalteten Flasche kombiniert. Das Design umfasst zwei Elemente, die nach strengen Nachhaltigkeitsstandards entworfen wurden: ein individuelles Glasteil, das in fünf Ausführungen erhältlich ist, und ein weiteres Teil, das als Verschluss und Flaschenboden dient. Letzterer ist in sechs Formen zu haben, was in Kombination mit sechs Steckergeometrien sechsunddreißig mögliche Kombinationen ergibt. Jede Option wird in drei Materialien mit jeweils drei Veredelungen angeboten, so dass die Benutzer ihre eigenen Flaschen personalisieren können. Insgesamt stehen 40.500 mögliche Kombinationen zur Auswahl. Der Flakon ist mit einem speziellen Etikett versehen, das Informationen zum Parfüm enthält. Zudem ist er in einer stabilen, gefütterten Schachtel verpackt, die mit einem individuell anpassbaren Etikett versiegelt ist. Die Benutzer können die Komponenten über eine Website personalisieren, indem sie verschiedene Merkmale für jedes Element anzeigen und auswählen.

- Yummy Stories, Deutschland, verwandelten eine Flasche von Estal, die wegen ihrer natürlichen Unvollkommenheit von den Normen der Branche abgelehnt wurde in etwas Einzigartiges: Das Team griff die Streifen und Punkte im Glas auf, die sich aus dem Übergang der beiden Farben ergeben, und jeder Flasche so eine einzigartige und unverwechselbare Zeichnung verleiht und die sich niemals reproduzieren lässt. Dazu wurde das Etikett einer fiktiven Marke upgecycelt und damit einem bestehenden Produkt neues Leben eingehaucht, gleichzeitig aber auch dessen Herkunft gewürdigt. Alt und Neu verschmolzen so miteinander. Inhalt der Flasche ist ein alkoholfreier Schaumwein, der die alten Trinkgewohnheiten aufgreift und gleichzeitig die Realität der heutigen Zeit widerspiegelt. Die Agentur hat das Vorhandene wieder verwendet und weitergedacht.