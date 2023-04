Die Kooperation wurde im Rahmen der Fachmesse All About Automation in Friedrichshafen bestätigt. „Die Gespräche mit TÜV Süd waren sehr produktiv und zielführend. Wir freuen uns schon darauf, wenn wir nun starten können“, kommentiert Christoph Ryll, Vorstandsmitglied des DRV. Sami Demircan, Strategic Business Development Manager bei TÜV Süd sieht die Partner gut präpariert: „Die nächste Zeit wird durch starke regulatorische Veränderungen geprägt sein, unter anderem in den Bereichen Software und KI. Darauf müssen und werden wir durch die Kooperation gut vorbereitet sein.“ Der Führerschein soll nach einheitlichen Qualitätskriterien vergeben werden.