Das ist der richtige Weg: Laut einer aktuellen Yougov-Umfrage wünschen sich 70 Prozent der Menschen in Deutschland aufmerksamkeitsstarke öffentliche Aktionen, die über richtige Abfalltrennung und Recycling informieren.

Gewinnspiel lockt

Als sogenannte „Trennbotschafter“ geben viele Abfallberatende in ihrer Stadt persönlich ein Gesicht – zum Beispiel auf Plakaten. Die Initiative „Mülltrennung wirkt“ begleitet die Aktionswochen außerdem mit einer bundesweiten Werbe- und Social-Media-Kampagne. So bekommen die Abfallberatungen prominente Unterstützung lokaler Influencer und Influencerinnen. Gesicht zeigen können auch die Bürger und Bürgerinnen selbst: Mit einem Selfie vor der XXL-Verpackung und dem Hashtag #wertrenntgewinnt können sie am bundesweiten Social-Media-Gewinnspiel von „Deutschland trennt. Du auch?“ teilnehmen und mit etwas Glück einen von vielen Preisen gewinnen. Welche Kommunen mitmachen? Eine digitale Deutschlandkarte mit einfacher Suchfunktion gibt Auskunft.