10. Okt. 2025 | 15:17 Uhr | von Peter Hammer

Die Marktführer im Überblick

Die 10 größten deutschen Maschinenbauer 2024 mit Schwerpunkt Verpackungstechnik

Die Verpackungsmaschinenbranche wächst weiter, wenn auch inzwischen langsamer. Doch wer sind die Spielmacher in der Branche und wo haben sie ihre Schwerpunkte? Unser Ranking gibt Aufschluss.

Siegerpodest in Maschinenhalle

Wer ist der größte Hersteller in der Branche? (Bild: OpenAI)

Der deutsche Maschinenbau steckt in der Krise. Und das nicht erst seit 2024. Einzig bei Verpackungsmaschinen stieg die Produktion im vergangenen Jahr insgesamt um 2 % auf 8,3 Mrd. So die aktuellen Zahlen des VDMA (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau). Was im Umkehrschluss nicht heißen soll, dass alle Akteure im Markt zulegen konnten.  

Mit einem durchschnittlichen Exportumsatz von 86 % und einem Welthandelsanteil von 21 % gehört der Fachzweig Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen zu den exportstärksten Branchen. Und: Es ist eine der Branchen, die keine negative Entwicklung im Außenhandel verzeichnen musste. Ein positives Zeichen: Im 1. Quartal 2025 legten die Exporte von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen um 3,4 %t zu.

Die 2024 exportierten Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen im Wert von 10,6 Mrd. Euro wurden zu 47 % in Europa verkauft, davon 33 % in EU-Ländern. Insgesamt stiegen die Lieferungen in die Region Europa um 3 %. Nordamerika war 2024 mit 18 % zweitwichtigste Region vor Asien mit 15 %, vor Lateinamerika (9 %).

Die USA sind seit vielen Jahren mit Abstand der wichtigste Markt für die deutschen Hersteller von Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen. 2024 wurden Maschinen im Wert von 1,8 Mrd. in die Vereinigten Staaten geliefert – eine Steigerung von 7 % gegenüber dem Vorjahr. Allerdings verzeichnete das 1. Quartal 2025 hier ein Minus von 4,4 %.

Wir haben die Top 10 größten deutschen Maschinenbauer mit Schwerpunkt Verpackungstechnik zusammengestellt. Referenzgröße für das Ranking war der Umsatz 2024. Bei Windmöller & Hölscher sind lediglich die Zahlen für 2023 kommuniziert worden.

Krones

Platz 1: Krones AG
Der Hersteller von Anlagen und Maschinen für die Getränke- und Verpackungsindustrie mit Sitz in Neutraubling bei Regensburg wurde 1951 von Hermann Kronseder gegründet. Das Geschäft umfasst heute unter anderem Prozesstechnik, darunter Herstellung, Filtration, Wasseraufbereitung; Abfüll- und Verpackungstechnik; Intralogistik-Systeme sowie digitale Lösungen und Services. 2024 erzielte die Krones AG 5.293 Mio. Euro Umsatz (2023: 4.721 Mio.) und hatte auf der Payroll weltweit 20.379 Mitarbeitende (2023: 18.513) stehen. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 7 bis 9 %. (Bild: Krones)

1 / 10

KHS Dortmund

Platz 2: KHS
Die KHS GmbH ist ein deutscher Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie. Als Teil der KHS Gruppe entwickelt und fertigt sie Einzelmaschinen sowie komplette Turnkey-Anlagen für Behälter wie PET-Flaschen, Glas, Dosen und Kegs (Füll-, Reinigungs-, Etikettier-, Verpackungs- und Inspektionssysteme). Die KHS GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, welche wiederum zur Salzgitter AG gehört. 2024 weist das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1.654 Mio. Euro aus (2023: 1.690 Mio.). Weltweit beschäftigte KHS im vergangenen Jahr 5.626 Mitarbeitende (2023: 5.400). (Bild: KHS / Frank Reinhold)

2 / 10

Syntegon

Platz 3: Syntegon Technology
Die Syntegon Technology GmbH (früher Bosch Packaging Technology) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Lösungen in der Prozess- und Verpackungstechnik anbietet, insbesondere für die Pharma-, Biotech- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen betreibt 47 Niederlassungen in über 20 Ländern und blickt auf eine 150 Jahre lange Historie zurück. 2023 wurde der Hauptsitz von Waiblingen nach Stuttgart verlegt. Mit 6.900 Mitarbeitenden erzielte Syntegon 2024 einen Umsatz in Höhe von 1.600 Mio Euro (2023: 1.500 Mio.). Die Zahl der Mitarbeitenden wuchs auf 6.900 (2023: 6.300). (Bild: Syntegon)

3 / 10

Multivac

Platz 4: Multivac Gruppe
De Multivac Gruppe mit Sitz in Wolfertschwenden ist ein internationaler Anbieter von integrierten Verarbeitungs- und Verpackungslösungen für Lebensmittel, Medizin-/Pharmaprodukte sowie Industrie- und Konsumgüter. Gegründet wurde das Unternehmen 1961 in einer Garage in Böhen durch Sepp Haggenmüller. Bereits wenige Jahre nach der Gründung entwickelte Multivac erste Vakuum-Kammermaschinen und später Tiefziehverpackungsmaschinen, mit denen das Unternehmen sich rasch eine bedeutende Marktposition im Verpackungsmaschinenbau erarbeitete. 2024 beschäftigt das Unternehmen 7.400 Mitarbeit4ende (2023: 7.000) und erreichte einen Umsatz in Höhe von 1.500 Mio. Euro (2023: 1.500 Mio.). (Bild: Multivac)

4 / 10

Windmöller & Hölscher

Platz 5: Windmöller & Hölscher
Windmöller & Hölscher, oft kurz W&H, ist ein deutsches Maschinenbauunternehmen mit Schwerpunkt auf Maschinen und Systemlösungen zur Herstellung und Verarbeitung flexibler Verpackungen wie Folien, Beutel und Säcke. Der Hauptsitz befindet sich in Lengerich, Westfalen. Gegründet wurde W&H 1869. Heute versteht sich das Unternehmen als Komplettanbieter: Von der Beratung und Planung über Engineering, Maschinenbau bis hin zur Lieferung kompletter Verpackungslinien und Serviceleistungen. 2023 lag der Umsatz bei über 1.000 Mio. Euro. Die Gruppe beschäftigt rund 3.400 Mitarbeitende. (Bild: W&H)

5 / 10

Optima

Platz 6: Optima packaging group
Die Optima packaging group GmbH ist ein international tätiges Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Schwäbisch Hall und wurd 1922 vin Otto Bühler und Gottlob Beutelspacher als „Spezialfabrik für automatische Präzisionsabfüllmaschinen“ gegründet. OPTIMA entwickelt, fertigt und liefert Verpackungs- und Abfüllmaschinen sowie Komplettlösungen (Turnkey-Anlagen) für anspruchsvolle flüssige und feste Produkte. Das Unternehmen fokussiert sich dabei auf Branchen wie Pharma & Biotech, Hygiene / Nonwovens, Kosmetik / Consumer Goods und weitere Spezialindustrien. Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie erfolgten Auslandsgründungen beispielsweise in den USA, Japan und Brasilien. 2024 beschäftigte Optima 3.400 Mitarbeitende (2023: 3.150) und erzielte einen Umsatz in Höhe von 800 Mio. Euro (2023: 700 Mio.). (Bild: Optima Group)

6 / 10

Uhlmann

Platz 7: Uhlmann Pac-Systeme
Uhlmann ist ein weltweit tätiger Spezialist im Bereich der Pharmaverpackung: Das Unternehmen liefert Maschinen und Komplettlösungen für das Verpacken von Arzneimitteln – etwa in Blisterverpackungen, Flaschen und Faltschachteln und hat seinen Hauptsitz in Laupheim. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet. Uhlmann, 1948 egründet, in 17 Gesellschaften aktiv und wird von über 40 Vertretungen weltweit unterstützt. Die Gruppe umfasst weitere Unternehmen wie KOCH Pac-Systeme, Goldfuß Engineering und weitere Spezialpartner. 2023/24 erreichte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 500 Mio. Euro und beschäftigte 2.600 Mitarbeitende. (Bild: Uhlmann Pac-Systeme)

7 / 10

Bausch+Ströbel

Platz 8: Bausch+Ströbel
Die Bausch+Ströbel SE + Co. KG, mit Stammsitz in Ilshofen (Baden-Württemberg), ist ein weltweit tätiger Hersteller von Abfüll-, Verpackungs- und Spezialmaschinen für die Pharmaindustrie. Gegründet wurde das Unternehmen 1967 von wenigen Mitarbeitern in Ilshofen. Seitdem hat es sich kontinuierlich weiterentwickelt. Das Leistungsspektrum von Bausch+Ströbel umfasst Lösungen für die Reinigung, Sterilisation, Befüllung und Etikettierung von pharmazeutischen Produkten – etwa Ampullen, Spritzen, Vials, Karpulen oder Pulverdosen. 2024 erreichte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 464 Mio. Euro. Im Jahr davor waren es 440 Mio. Euro. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg von 2.850 auf 3.090. (Bild: Bausch+Ströbel)

8 / 10

Schubert

Platz 9: Gerhard Schubert
Die Gerhard Schubert GmbH ist ein Hersteller von Verpackungsmaschinen mit Sitz in Crailsheim, Baden-Württemberg. Als Muttergesellschaft der Schubert-Gruppe liefert sie modulare, robotergestützte Verpackungs- und Automatisierungslösungen für zahlreiche Branchen, darunter Lebensmittel, Süßwaren, Getränke, Pharma, Kosmetik und technische Produkte. Das Unternehmen setzt auf ein Baukastensystem modularer Maschinen. Schubert bietet komplette Linienlösungen: von der Beratung und Planung über Konstruktion bis zu Installation und Lifecycle-Service. Mit Tochtergesellschaften und Serviceniederlassungen in Europa, Nordamerika, Asien und Australien ist Schubert weltweit aufgestellt. Mit 1.773 Mitarbeitenden kam das Familienunternehmen 2024 auf einen Umsatz in Höhe von 421 Mio. Euro (2023: 400 Mio.). (Bild: Schubert)

9 / 10

Harro Höfliger

Platz 10: Harro Höfliger Verpackungsmaschinen
Die Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH mit Sitz in Allmersbach im Tal (Baden-Württemberg) ist ein international tätiger Spezialist für Produktions- und Verpackungsanlagen in der Pharma-, Medizintechnik- und Konsumgüterindustrie. Das 1975 gegründete Familienunternehmen beschäftigte 2024 rund 2.200 Mitarbeitenden (2023: 1.765) und erzielte 2024 einen Jahresumsatz 420 Mio. Euro (2023: 335 Mio.) Harro Höfliger bietet skalierbare Lösungen vom Labor bis zur Serienfertigung – etwa für das Abfüllen, Montieren und Verpacken von Inhalatoren, Pflastern, Spritzen oder Blistern. Ein besonderes Merkmal ist der modulare Maschinenbau, der flexible kundenspezifische Systeme ermöglicht. (Bild: Harro Höfliger)

10 / 10

