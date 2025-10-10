Die 10 größten deutschen Maschinenbauer 2024 mit Schwerpunkt Verpackungstechnik

Der deutsche Maschinenbau steckt in der Krise. Und das nicht erst seit 2024. Einzig bei Verpackungsmaschinen stieg die Produktion im vergangenen Jahr insgesamt um 2 % auf 8,3 Mrd. So die aktuellen Zahlen des VDMA (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau). Was im Umkehrschluss nicht heißen soll, dass alle Akteure im Markt zulegen konnten.

Mit einem durchschnittlichen Exportumsatz von 86 % und einem Welthandelsanteil von 21 % gehört der Fachzweig Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen zu den exportstärksten Branchen. Und: Es ist eine der Branchen, die keine negative Entwicklung im Außenhandel verzeichnen musste. Ein positives Zeichen: Im 1. Quartal 2025 legten die Exporte von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen um 3,4 %t zu.

Die 2024 exportierten Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen im Wert von 10,6 Mrd. Euro wurden zu 47 % in Europa verkauft, davon 33 % in EU-Ländern. Insgesamt stiegen die Lieferungen in die Region Europa um 3 %. Nordamerika war 2024 mit 18 % zweitwichtigste Region vor Asien mit 15 %, vor Lateinamerika (9 %).

Die USA sind seit vielen Jahren mit Abstand der wichtigste Markt für die deutschen Hersteller von Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen. 2024 wurden Maschinen im Wert von 1,8 Mrd. in die Vereinigten Staaten geliefert – eine Steigerung von 7 % gegenüber dem Vorjahr. Allerdings verzeichnete das 1. Quartal 2025 hier ein Minus von 4,4 %.

Wir haben die Top 10 größten deutschen Maschinenbauer mit Schwerpunkt Verpackungstechnik zusammengestellt. Referenzgröße für das Ranking war der Umsatz 2024. Bei Windmöller & Hölscher sind lediglich die Zahlen für 2023 kommuniziert worden.