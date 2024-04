Schlüsselmarkt Baustoffe

Einschließlich des Zementbereichs hielten Papiersäcke für Baustoffe in 2023 einen Marktanteil von mehr als 50 %, was dieses Segment zu einem Schlüsselmarkt für die Mitglieder der GemPSI macht. Die deutsche Papiersackindustrie lieferte rund 270 Mio. Papiersäcke für Baustoffe und rund 74 Mio. Zementpapiersäcke aus. Bei der Verpackungswahl achten Baustoffhersteller nach Angaben der Befragten insbesondere auf effiziente Abfüllgeschwindigkeiten, einen guten Produkt- und Feuchtigkeitsschutz sowie eine lange Lagerfähigkeit und verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte. Mit ihrem Produktportfolio für Baustoffe fühlen sich die Mitglieder gut im Markt positioniert. Sie geben an, zahlreiche Optimierungen an ihren Verpackungen vorgenommen zu haben, unter anderem in den Bereichen Produktschutz, beim Recyclingscore und CO 2 -Fußabdruck. Ihrer Meinung nach werden Nachhaltigkeitsaspekte in den kommenden fünf bis zehn Jahren für ihre Baustoffkunden noch bedeutender werden. Besonders wichtig erachten die GemPSI-Mitglieder neben der Verbesserung des Produktschutzes den verstärkten Einsatz von recycelten Materialien in Papiersäcken und die Förderung und weitere Vereinfachung des Recyclings von Baustoffsäcken. „Wir achten stets darauf, Produkte und Serviceleistungen auf höchstem Niveau anzubieten“, so Rockenfeller. „Künftig planen wir, dies noch aufmerksamkeitsstärker zu kommunizieren.“