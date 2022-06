Die Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart gewann die Preise für Innovation und für Benutzerfreundlichkeit sowie den prestigeträchtigsten Preis, den PIDA Gold Award. Mit dem Projekt »Snap Dragon« erhielt der Gewinner des Gold Award auch den Preis für Benutzerfreundlichkeit. Hinter dem siegreichen Entwurf stehen Lisa Frey, Annika Wahler und Tabea Kasparian.

»Schon als Kind haben mich Löwenmäulchen fasziniert – so heißt nämlich Snap Dragon auf deutsch. Diese Blume hat unsere Arbeit inspiriert«, erzählt Tabea Kasparian. »Wir fühlen uns geehrt und freuen uns über die Preise. – Dass unser Öffnungsmechanismus so gut ankommt, damit haben wir nicht gerechnet.«



Gerade in der Kosmetikbranche ist es wichtig, dass die Verpackung im Regal eine gute Figur macht. Und genau hier kann Snap Dragon punkten. Es ist eine attraktive Verpackung für ein Gesichtsserum aus Blüten, die die Blicke auf sich zieht. An der Verpackung fasziniert besonders, wie perfekt sie beim Öffnen und Schließen die Blüte des Löwenmäulchens nachahmt.



Jedes Jahr werden die PIDA-Teilnehmenden vor eine neue Aufgabe gestellt. Diesmal sollten sie sich vom Motto »It’s a Wild Life« inspirieren lassen und sich für ihre Verpackungskonzepte Anregungen aus der Natur holen. »Snap Dragon hat das perfekt umgesetzt. Die Blüte des Löwenmäulchens als Inspiration für einen Öffnungsmechanismus, der dann auch noch genauso funktioniert wie die Blüte – das hat uns voll überzeugt«, berichtet Thomas Reissig, Vorsitzender der deutsch-österreichischen Jury.



Beim Designwettbewerb PIDA bewerben sich Studierende von Universitäten und Hochschulen aus sieben Ländern mit kreativen Verpackungsentwürfen. Der Wettbewerb besteht aus fünf Einzelveranstaltungen, die in folgenden Ländern ausgetragen werden: USA, Schweden, Frankreich/Belgien, Großbritannien, China* und Deutschland/Österreich. Die jeweiligen Gewinner des Gold Award treffen sich im Oktober auf der Luxe Pack Monaco zum Finale.