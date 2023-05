Jim Pittas, Präsident & CEO, PMMI (Bild: PMMI)

interpack NEWS: Dies ist die erste Interpack für Sie als CEO von PMMI. Was erwarten Sie von der aktuellen Messe?

Jim Pittas: Ja, dies ist meine erste Interpack als Präsident & CEO von PMMI, The Association for Packaging and Processing Technologies. Allerdings habe ich diese Messe schon viele Male besucht. Die Interpack ist sicherlich die wichtigste Verpackungsmesse in Europa, und ich freue mich besonders darauf, zur ersten Interpack seit Beginn der Covid-19-Pandemie wieder in Düsseldorf zu sein.

interpack NEWS: Was sind die globalen Trends in der Verpackungsindustrie?

Jim Pittas: Ich glaube, dass das Jahr 2023 für die globale Verpackungs- und Verarbeitungsindustrie mehr als ein Trend sein wird, nämlich ein Reset.



Von 2020 bis zum größten Teil des Jahres 2022 hat die Branche die Herausforderungen und Anforderungen einer weltweiten Pandemie gemeistert. In diesem Zeitraum kam es zu einem enormen Anstieg der Verbrauchernachfrage, der die Unternehmen der Konsumgüterindustrie unter erheblichen Druck setzte, ihre Produkte in den Regalen zu halten. Der Anstieg der internationalen Nachfrage nach vielen Konsumgütern sowie die Umstellung bestehender Produkte auf neue Verwendungszwecke stellten die Hersteller vor große Herausforderungen. Wir erlebten, wie Spirituosenhersteller ihre Produkte in Desinfektionsmittel umwandelten, wie Unternehmen Produktionslinien für die Herstellungvon Atemschutzmasken einrichteten, wie die Nachfrage nach Haushaltsreinigern und Lebensmitteln enorm anstieg und wie sich das Verbraucherverhalten rasch zugunsten des E-Commerce veränderte. Die Umstellung auf den Onlinehandel war besonders einschneidend. Der E-Commerce veränderte viele Lagerprozesse von Konsumgüterartikeln angefangen beim Handling von Palettenladungen bis hin zur Abwicklung von Direktbestellungen an den Verbraucher. Diese Umstellung erhöhte die Nachfrage nach Maschinentechnologie wie Robotern, Cobots und Software, um die verschiedenen Formate und Verpackungsgrößen zu bewältigen.



Seit dem letzten Jahr haben wir einen Produktionsrhythmus gefunden, der die Pandemie besser zu verkraften scheint. Obwohl einige Probleme in der Lieferkette weiterhin bestehen, gehen wir davon aus, dass sich die Erwartungen der Branche im Jahr 2023 wieder normalisieren werden. Auch wenn nicht alles glatt läuft, zeigen unsere Untersuchungen, dass die globalen Aussichten für die Verpackungsindustrie weiterhin gut sind.