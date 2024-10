Die Alupak AG hat in den 1980er Jahren im Auftrag von Nestlé Nespresso die ersten Kaffeekapseln mitentwickelt. Von diesem Pioniermoment bis heute ist das Schweizer Unternehmen ein führender Hersteller von tiefgezogenen Aluminium-Kaffeekapseln und zuverlässiger Entwicklungspartner für seine Kunden, zu denen namhafte Kaffeemarken mit globaler Reichweite gehören, so die Eigendarstellung. Die Grundlage für die Schlüsselrolle von Alupak im Markt seien dabei Schweizer Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit sowie modernste Technologie, heißt es in der Pressemitteilung. Alupak war nach Unternehmensangaben maßgeblich an wichtigen Innovationen in der Branche beteiligt und hat den Weg der Nachhaltigkeit für Kaffeekapseln eingeschlagen, indem es für fast alle seine Produkte recyceltes Material verwendet. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von mehr als 213 Mio. Euro.

Die Norden Alu Technology S.L. firmiert weiterhin weltweit unter dem Namen Alucaps und ist nach eigenen Angaben ein dynamisches und ideenreiches Unternehmen, das proaktiv auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingeht und ihnen einen fürsorglichen, flexiblen und schnellen Service rund um den Globus bietet.

Patricia Bumann-Kolb, Aufsichtsratsvorsitzende der Alupak AG: „Alupak hat den Anspruch, jetzt und in Zukunft der bevorzugte Partner für Single Serve für Kunden überall zu sein. Wir haben Best-in-Class-Produkte und bieten unter einem Dach einen globalen Service und Betreuung.

Albert Vilardell, der CEO von Alupak Iberia SL: „Die Übernahme unseres Familienunternehmens markiert die nächste Phase in unserem Bestreben, unseren Kunden und Partnern überall auf der Welt die beste Erfahrung zu bieten. Unsere Kunden können dank der Unterstützung von Alupak und ihrem Center of Technology Excellence in der Schweiz in Zukunft noch mehr in Bezug auf Produktqualität, technische Führung und Nachhaltigkeit erwarten. Wir sind sehr glücklich und stolz, mit dem Pionier der Kaffeekapseln zusammenzuarbeiten.“