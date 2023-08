"Unter der Führung der Familie Vacchi hat sich IMA in den vergangenen sechs Jahrzehnten als führendes Unternehmen in der globalen Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinenindustrie profiliert", sagte Byron Trott, Chairman & Co-CEO von BDT & MSD Partners. "IMA hat eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz vorzuweisen, und wir glauben, dass das Unternehmen für die bedeutenden Chancen, die sich in der Branche bieten, gut positioniert ist. Diese Investition ist sinnbildlich für unsere Hauptstrategie, langfBC Partners arbeitete mit der Familie Vacchi zusammen, um das Unternehmen 2020, auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie, von der Mailänder Börse zu nehmen. Im Laufe der Miteigentümerschaft von BC Partners hat IMA fünf Übernahmen getätigt, neue Produktlinien und eine weltweit führende Automatisierungsabteilung entwickelt, die Investitionen in Forschung und Entwicklung um 30 % erhöht und die Lieferkette gestärkt. Diese Initiativen haben zu einer starken finanziellen Leistung beigetragen, mit einem Umsatz- und EBITDA-Wachstum von über 50 % bzw. 70 % seit dem Delisting des Unternehmens. IMA ist gut positioniert, um sein starkes Wachstum fortzusetzen. Das Unternehmen hat einen Rekordauftragsbestand und wird durch attraktive Finanzierungsbedingungen von BC Partners unterstützt.ristige, aufeinander abgestimmte Kapitalbeteiligungen bereitzustellen, um sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen."