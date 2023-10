Die vorhandene kundeneigene Maschine wurde generalüberholt und erhielt eine neue Steuerung. Zusätzlich stellte der Kunde einen eigenen Broschürenspender wie auch ein Pharmacodekontroll- und Lesegerät zur Verfügung, welche in die Maschine inte-griert werden mussten. Die Injektionsfläschchen werden in der Becherkette dem Verpackungsprozess zugeführt, erkannt und eingelesen. Die zugehörige Broschüre wird gespendet, die Faltschachtel vorbereitet und an beiden Komponenten der Pharmacode geprüft. Produkt und Broschüre werden in die Faltschachtel eingeschoben, wobei hier noch geprüft wird, ob beide Komponenten sicher in der dazugehörigen Faltschachtel verpackt sind.

Weitere Anforderungen des Kunden waren die Erstellung und Durchführung der Qualifizierungsprozesse der IQOQ und ein Audit Trail. In der Installationsqualifikation IQ wird die ordnungsgemäße Installation beschrieben und geprüft, die funktionalen Qualifikation OQ befasst sich mit der funktionalen Überprüfung der Maschine. Im Audit Trail werden Prozessdaten und Maschinenparameter sicher computergeneriert und zeitgestempelt als elektronische Aufzeichnung exportiert. Bei der vorhandenen Gebrauchtmaschine wurden Ersatz- und Verschleißteile gewechselt; die Grundmaschine wurde nach intensiver Reinigung wiederverwertet. Die zu ersetzende Steuereinheit und einzelne Elemente werden bei HVS eingelagert. Es sind noch sehr viele Maschinen des Typs Cartonetta im Einsatz und somit sind Kunden auf der Suche nach Ersatzteilen, welche nicht mehr im Handel erhältlich sind.

Um Maschinen, deren Konstrukteure bereits ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, neu aufzubauen und mit dem neusten Stand der Technik zu verheiraten, ist ein Know-how-Transfer von Generationen erforderlich. Teilweise sind keine oder nur spärlich Unterlagen vorhanden. Es ist wichtig, das Wissen und die Erfahrungen der älteren Generation an die jüngere Generation weiterzugeben. Ebenso liegt es in der Verantwortung der jüngeren Generation, dieses Wissen und diese Erfahrungen anzunehmen und zu verwerten.