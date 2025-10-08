Digital Human Ressources als strategischer Erfolgsfaktor

Antworten auf diese Frage liefert der nächste Maschinenbau-Gipfel Salon, der am Montag, den 13. Oktober 2025 im Hochhaus des Süddeutschen Verlags in München sowie via Livestream stattfindet. Ab 17:00 Uhr diskutieren renommierte Expertinnen und Experten aus Industrie und HR über die Zukunft des Personalmanagements im Maschinenbau.

Mit dabei sind neben anderen:

Karlotta Gründobler, Geschäftsführende Gesellschafterin der ELIOG Industrieofenbau GmbH

Yomna Khalil, Senior Solutions Engineer bei Personio SE & Co. KG

Die Veranstaltung bietet praxisnahe Einblicke in die digitale Transformation von Recruiting, Onboarding und Mitarbeiterentwicklung. Teilnehmende erfahren, wie moderne HR-Tools Prozesse effizienter gestalten und die Mitarbeiterbindung stärken können.

Neben strategischen Impulsen erwarten die Gäste Best Practices aus der Industrie, die zeigen, wie Digitalisierung im Personalwesen erfolgreich umgesetzt wird. Darüber hinaus bietet der Salon eine ideale Plattform für Networking: HR-Verantwortliche und Entscheider:innen aus dem Maschinenbau kommen ins Gespräch und tauschen Erfahrungen aus.

Ab 18:00 Uhr lädt der Salon zum Get-together: eine Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und Ideen für die eigene HR-Strategie mitzunehmen.

Jetzt anmelden und mitdiskutieren.