Investition in Zünd Cutter ein logischer Schritt

Doch die Anfänge waren auch bei der Verpackungsberatung Hage analog. Verpackungslösungen wurden mit Bleistift und Lineal auf Papier entworfen, Muster mit Messer und Schere gebaut. Schon 2008 entscheiden sich Hage und Müller mit einer großen Portion Pioniergeist, das Unternehmen komplett umzustellen und sämtliche Prozesse zu digitalisieren. Man setzt von Beginn weg auf digitale Schneidtechnologie von Zünd. Erste Zünd G3 Cutter – die Deutschlandpremiere für den G3 – kommen in Musterfertigung und Serienfertigung zum Einsatz. In Kombination mit dem Digitaldruck entwickelt sich die Verpackungsberatung Hage zum Spezialisten für Serienfertigungen in allen Bereichen der digitalen Produktion. «Für uns stand die Verpackungsentwicklung für unsere Kunden immer im Zentrum. Das Ganze wuchs aber so schnell, dass die Investition in den ersten Zünd Cutter ein logischer Schritt war. Und er war in Rekordzeit amortisiert», erklärt Ursula Hage. Weitere, größere Zünd G3 Cutter kommen hinzu, diese sind nun mit Board Handling Systemen BHS ausgestattet. Der Materialtransport über die Zünd Cutter ist somit komplett automatisiert. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum wird ein neues Firmengebäude in Betrieb genommen, die Albfactory. Zur bereits beachtlichen Cutter-Flotte kommen mit zwei großen Zünd D3 Cuttern, wiederum mit BHS, zwei hochleistungsfähige, automatisierte Produktionslinien dazu. Mittlerweile hat die Albfactory damit insgesamt sechs Zünd Cutter im Einsatz.