Mit Engine 4 Service wickelt Duo Systems nun alle Aufträge und die Serviceplanung der Techniker ab. Der Kundenauftrag wird im ERP und in Engine 4 Service angelegt. Notwendige Teile werden eingeplant oder bestellt, die Route geplant. Damit sind die Kunden nun auf einer digitalen Karte sichtbar und der Disponent hat sofort alles im Blick. Außerdem kann eine Priorität vergeben werden – ob der Auftrag sofort erledigt werden muss oder ob es Zeit hat. In der Plantafel wird übersichtlich dargestellt, welcher Techniker welchen Kunden an welchem Tag bedient – sie bespielt einen Fernseher im Büro als Display und ist im Tool selbst als Dashboard aufrufbar. Die Disposition sieht so auf den ersten Blick, welche Kapazitäten bestehen. Nach der Terminabsprache mit dem Kunden wird der Auftrag via App den Servicetechnikern übermittelt. Dort können diese ihn bearbeiten und Tätigkeiten, Arbeits- und Reisezeit oder Ersatzteile erfassen. Auch Wartungsprotokolle und Listen für die UVV-Prüfung sind durch die Ergänzung Engine 4 Checklists hinterlegt. In der UVV-Prüfung werden sicherheitsrelevante Teile wie Sicherheitsabschaltungen oder Abdeckungen von Motoren oder Ketten auf ihre Funktionsfähigkeit untersucht.



Engine 4 Times funktioniert wie eine digitale Stoppuhr und unterstützt die Techniker dabei, Arbeits- und Reisezeiten komfortabler zu erfassen. Der Kunde unterschreibt schließlich den Arbeitsbericht digital und der Techniker kann ihn ihm sofort als E-Mail zukommen lassen.



Mit diesen Tools ist der Papierbedarf im Büro gesunken, da die Techniker Formulare nicht mehr mit sich führen müssen. Die Auftragsbearbeitung beim Kunden vor Ort geht schneller, mit Textbausteinen und digitalen Formularen können Berichte zügig ausgefüllt und erzeugt werden. Im Büro hat sich die Disposition der Einsätze deutlich vereinfacht, da alles in einem Programm erledigt werden kann; vor allem die Kartendarstellung bringt jetzt eine Übersicht und macht die Planung effizienter. Die Plantafel führt alles zusammen – hierfür war zuvor eine Excelliste notwendig, deren manuelle Eintragungen entfallen nun vollständig.



Die Haupterleichterung sieht Stocklöw in der digitalen Dokumentenablage: Protokolle und Serviceberichte werden hier automatisiert zusammengeführt und als PDF-Dateien im Dokumentmanagementsystem abgelegt, Arbeiten, die zuvor händisch erledigt werden mussten.



Duo Systems wünscht sich nun noch eine Funktion, über die die Techniker Ersatzteile, die sie verbauen, mit der Kamera direkt im System erfassen können. Aktuell ist es noch notwendig, die Nummern manuell einzutragen, sodass das Ersatzteil dann vom Tool automatisch im Montagebericht zugeordnet werden kann. Perspektivisch könnte auch die Zeiterfassung vollständig mit dem Tool abgebildet werden.