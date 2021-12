Kosteneffizient – flexibel – nachhaltig

Digitaler Direktdruck hat hier klar Vorteile gegenüber den anderen beiden Möglichkeiten – auch weil der Trend in der Industrie Richtung größerer Produktvielfalt mit kleineren Stückzahlen geht. Digitaler Direktdruck am Ende der Fertigungslinie kann alle statischen und variablen Informationen in einem Arbeitsschritt und unverlierbar auf die Sekundärverpackung aufbringen. Über weitere Vorteile und worauf es bei der Wahl eines neue Systems ankommt, darüber informiert das Whitepaper von REA Elektronik in diesen vier Kapiteln.

Digitaler Direktdruck – die nachhaltige Lösung

Digitaler Direktdruck bedeutet berührungslose und flexible Kennzeichnung. Die Drucker lassen sich einfach in die Produktionslinie integrieren und sind äußert kosteneffizient in Anschaffung und Betrieb. Sie sind wartungsarm mit einem sehr geringen Reinigungsaufwand und langfristiger Verfügbarkeit. Die Systeme können ohne Umrüstung im laufenden Betrieb zwischen der Kennzeichnung von Sorten und Produkten wechseln, auch neue Tintentanks können ohne Produktionsstopp eingesetzt werden – diese sind zudem so ausgelegt, dass sie eine große Produktionsreichweite haben, was die Betriebskosten senkt. Groß dimensionierte Kennzeichnungssysteme erzeugen ein großes und zugleich hochauflösendes Druckbild mit allen relevanten Informationen – das dank seiner digitalen Erzeugung in Sachen Qualität und Maschinenlesbarkeit jederzeit nachjustiert werden kann.