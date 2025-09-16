Digitalisierung kennt keine Grenzen – Wir auch nicht. Willkommen bei idt.media!

Mit unserer Kooperation bündeln die bewährte Expertise unserer Medienmarken und öffnen neue Horizonte für den internationalen Markt. Während mi connect, Hüthig Medien und Ultima Media Germany bereits erfolgreich die Transformation der deutschen Industrielandschaft mitgestalten, erweitern wir nun unsere Reichweite auf globaler Ebene.

Innovation trifft Tradition – Aufbruch in eine neue Ära

IDT.Media steht für den Mut zur Innovation und den Willen, Grenzen zu überschreiten. Die Plattform vereint:

Internationale Expertise : Zugang zu bewährten Praktiken und innovativen Lösungsansätzen aus aller Welt

: Zugang zu bewährten Praktiken und innovativen Lösungsansätzen aus aller Welt Branchenübergreifendes Wissen : Von Maschinenbau, Automotive über Chemie & Werkstoffe bis hin zu Elektronik

: Von Maschinenbau, Automotive über Chemie & Werkstoffe bis hin zu Elektronik Praxisnahe Inhalte : Konkrete Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Transformation

: Konkrete Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Transformation Globale Community: Vernetzung von Experten und Entscheidern auf internationaler Ebene

Der Startschuss für eine neue Dimension

Mit IDT.Media betreten wir gemeinsam Neuland und schaffen eine Plattform, die nicht nur Informationen vermittelt, sondern echten Mehrwert für Unternehmen auf ihrem Transformationsweg generiert. Diese Initiative unterstreicht unsere Position als Vorreiter der digitalen Medienlandschaft und unseren Anspruch, die Industrie von morgen aktiv mitzugestalten.

Die Zukunft beginnt heute – und wir gestalten sie gemeinsam. Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten auf IDT.Media und werden Sie Teil einer internationalen Community, die die digitale Transformation vorantreibt.