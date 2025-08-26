Dr. Jens Vor der Brüggen leitet das Technologie- und Innovationsmanagement

Wir stehen technologisch auf einem starken Fundament, das wir gemeinsam weiterentwickeln wollen“, so Dr. Vor der Brüggen. Seit 2002 prägt er die technologische Ausrichtung der Schreiner Group maßgeblich. Geschäftsführer Roland Schreiner zeigt sich überzeugt: „Mit Dr. Vor der Brüggen übernimmt ein erfahrener Experte die Verantwortung für einen zentralen Innovationsbereich unseres Unternehmens.“ Seit seinem Eintritt ins Unternehmen im Jahr 2002 hat Vor der Brüggen in unterschiedlichen Rollen die technologische Weiterentwicklung der Schreiner Group maßgeblich geprägt. Er kennt die Schreiner Group und unsere Technologie-Landschaft seit über zwei Jahrzehnten. Ich bin überzeugt, dass er die Innovationskraft unseres Unternehmens weiter stärken wird.“

Das TIM der Schreiner Group vereint unterschiedliche Kompetenzen und Zukunftsthemen unter einem Dach: Die Forschung und Entwicklung (F+E) mit ihren drei spezialisierten Teams – Basistechnologien, Funktionsbausteine sowie Labor/Musterbau –, die Competence Center Schreiner Logidata, Schreiner Prosecure, Schreiner Services und Schreiner Digital Solutions sowie das übergreifende Innovationsmanagement mit Fokus auf Entwicklungs- und Patentmanagement und dem firmeneigenen Technikum.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung intelligenter und funktionaler Lösungen, etwa im Bereich RFID-Technologie, bei der das Competence Center Logidata eine führende Rolle spielt. Hier werden sowohl Produkte als auch Prozesse zur Integration smarter Technologien entwickelt. Gleichzeitig sorgt das Innovationsmanagement mit strategischem Weitblick dafür, dass vielversprechende Ideen systematisch identifiziert, bewertet und zur Marktreife gebracht werden.