Die Wellpappenindustrie selbst, aber auch die zuliefernden Hersteller von Wellpappen-Rohpapier sind maßgeblich auf Erdgas als Energieträger angewiesen. „Schon jetzt sind durch aus dem Ruder gelaufene Gaspreise Schließungen von Papierwerken zu verzeichnen. In Kombination mit wegfallenden Kraftliner-Importen aus Russland droht damit eine Verknappung unseres wichtigsten Rohstoffes Wellpappen-Rohpapier – und das unter der Voraussetzung eines schon vor Kriegsbeginn historisch hohen Papierpreisniveaus“, erklärt Würth.

Auch die durch den Krieg angeheizten Kraftstoffpreise treffen die Wellpappenindustrie überaus empfindlich, betont der VDW-Vorsitzende. Am 9. März vermeldete der ADAC im bundesweiten Mittel 2,15 Euro/l Dieselkraftstoff und damit ein Plus von 39,4 Cent im Vergleich zur Vorwoche – was dem größten Preissprung aller Zeiten an deutschen Tankstellen entspreche. VDW-Mitglieder berichten außerdem bereits von Verzögerungen in der Logistik, knapper werdendem Frachtraum sowie von Produktionsstopps oder -beeinträchtigungen in der verpackenden Industrie.