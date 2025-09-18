Markt

18. Sep. 2025 | 16:28 Uhr | von Peter Hammer

Der Fokus liegt auf der DACH-Region

E80 Group gründet deutsche Tochtergesellschaft

Die E80 Group, ein international tätiger Anbieter automatisierter Intralogistiklösungen für die Konsumgüterindustrie mit Schwerpunkt Lebensmittel, Getränke und Tissue-Produkte, hat in Deutschland mit der E80 GmbH eine neue Niederlassung eröffnet.

Eröffnung der E80 GmbH in Freiburg

Partystimmung in Freiburg bei der Eröffnung des neuen Standorts. (Bild: E80 Group)

Ziel der Expansion ist die Intensivierung der Vertriebs- und Serviceaktivitäten sowie die Stärkung der Marktpräsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit der neuen Tochtergesellschaft erweitert die E80 Group ihr globales Netzwerk auf insgesamt 16 Standorte. Die E80 GmbH soll einen flexibleren und kundenorientierten Service bieten, der gezielt auf die Anforderungen des regionalen Marktes ausgerichtet ist.

„Die E80 GmbH ist ein integraler Bestandteil unserer Vision, ein globales Ökosystem für intelligente, vernetzte und sichere Intralogistik zu schaffen“, erklärt Enrico Grassi, Präsident der E80 Group. „Sie soll operative Kontinuität und Flexibilität gewährleisten und Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Logistikprozesse unterstützen.“

Die E80 Group verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung automatisierter Intralogistiklösungen. Weltweit wurden über 450 integrierte Anlagen realisiert, darunter mehr als 2.800 Robotersysteme, 9.000 lasergesteuerte Fahrzeuge sowie zahlreiche Hochregallager. Täglich werden mit den Lösungen des Unternehmens Produkte im Wert von über einer Mrd. Euro bewegt, heißt es in der Pressemitteilung.

