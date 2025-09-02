Effizient etikettieren, flexibel integrieren

Live zu erleben ist die Etikettiermaschine 652C im Zusammenspiel mit einem Reibanleger von Köra-Packmat. Dabei werden Produkte zunächst vereinzelt und dann oben und unten etikettiert. Die 652C ist aber auch in der Lage, jeweils nur eine Seite mit Etiketten zu versehen. Mithilfe einer Masterencoder-Funktion der Herma Eco erfolgt stets die automatische Synchronisierung zur Geschwindigkeit des Transportbandes. Das ermöglicht hohe Genauigkeit, selbst bei der maximalen Geschwindigkeit von 30 m/min für Etiketten mit einer Breite bis 160 mm. Um variable Daten einzudrucken, können mit dem optionalen Herma 500 Thermotransferdrucker oder Heißpräger beidseitig integriert werden. Wie sich bis zu 200 Produkte/min etikettieren und mit variablen Daten bedrucken lassen zeigt Herma mit der Zweiseiten-Etikettiermaschine 362E.

Fachpack 2025: Halle 3C, Stand 322