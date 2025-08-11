Markt

11. Aug. 2025 | 12:00 Uhr | von Redaktion

Praxisnahe Vorführung am Stand

Effiziente Endverpackungslösungen für Karton und Palette

Lantech, weltweit führender Hersteller automatisierter Endverpackungssysteme, präsentiert auf der Fachpack 2025 in Nürnberg seine neuesten Lösungen für Kartonverpackung und Palettensicherung – direkt im Anschluss an die Drinktec in München.

Kartonaufrichter C1000

(Bild: Lantech)

Der Kartonaufrichter C1000 überzeugt durch hohe Leistung und Flexibilität: Bis zu 30 Kartons pro Minute in Formaten von 200 x 150 x 150 mm bis 500 x 325 x 520 mm – stets mit exakt rechtwinkligem Ergebnis. Selbst bei wechselnden Umgebungsbedingungen und unterschiedlichen Wellpappqualitäten bleibt die Formstabilität erhalten. Der gesamte Aufrichtprozess vom Zuschnitt bis zum verschlossenen Boden erfolgt kontrolliert und zuverlässig – wahlweise mit Heißkleber oder Klebeband. Auf der Messe werden verschiedene Formatwechsel live demonstriert.

Mit dem halbautomatischen Stretchwickler QL-400XT bietet Lantech eine zeitsparende Lösung für die Ladungssicherung: Die integrierte XT Cut & Clamp-Funktion befestigt und trennt die Folie automatisch – das spart pro Zyklus bis zu zwei Minuten. Der QL-400XT verarbeitet bis zu 35 Paletten pro Stunde bei einer maximalen Diagonale von 1830 mm und einer Höhe von 2030 mm. Die Folie kann dabei um bis zu 300 % vorgestreckt werden. Die Funktionen Load Guardian, Pallet Grip und XT Cut & Clamp gehören zur Standardausstattung und werden am Stand praxisnah vorgeführt.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 415

 

