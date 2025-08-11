Effiziente Endverpackungslösungen für Karton und Palette

Der Kartonaufrichter C1000 überzeugt durch hohe Leistung und Flexibilität: Bis zu 30 Kartons pro Minute in Formaten von 200 x 150 x 150 mm bis 500 x 325 x 520 mm – stets mit exakt rechtwinkligem Ergebnis. Selbst bei wechselnden Umgebungsbedingungen und unterschiedlichen Wellpappqualitäten bleibt die Formstabilität erhalten. Der gesamte Aufrichtprozess vom Zuschnitt bis zum verschlossenen Boden erfolgt kontrolliert und zuverlässig – wahlweise mit Heißkleber oder Klebeband. Auf der Messe werden verschiedene Formatwechsel live demonstriert.

Mit dem halbautomatischen Stretchwickler QL-400XT bietet Lantech eine zeitsparende Lösung für die Ladungssicherung: Die integrierte XT Cut & Clamp-Funktion befestigt und trennt die Folie automatisch – das spart pro Zyklus bis zu zwei Minuten. Der QL-400XT verarbeitet bis zu 35 Paletten pro Stunde bei einer maximalen Diagonale von 1830 mm und einer Höhe von 2030 mm. Die Folie kann dabei um bis zu 300 % vorgestreckt werden. Die Funktionen Load Guardian, Pallet Grip und XT Cut & Clamp gehören zur Standardausstattung und werden am Stand praxisnah vorgeführt.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 415