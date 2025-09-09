Effizienz und Flexibilität

Ein zentrales Merkmal der Linie ist die Auslegung auf Skin-Verpackungen – ein zunehmend beliebtes Verpackungsformat, das sowohl funktionale als auch optische Vorteile bietet. Pluspunkt: Die Realisierung der Skin-Packungen auf der im Linienkonzept enthaltenen Wepack 4000 erfordert keine spezielle Konfiguration der Verpackungsmaschine. Kunden, die auf der gleichen Linie auch andere Verpackungsarten produzieren möchten, sparen damit nicht nur Investitionskosten, sondern vermeiden unnötige Extra-Technik und damit zusätzliches Ausfallpotenzial und Wartungsaufwand. Neben der Komplettlinie zeigt Weber auf der Fachpack außerdem ein Verpackungskonzept bestehend aus der Hochleistungstiefziehverpackungsmaschine Wepack 7000, dem neuen Wepick Pick-Roboter und dem Bandvereinzeler Wesort 3000 für die Verarbeitung und Verpackung von Aufschnittprodukten oder Stückware.

Bei Wepick handelt es sich laut Hersteller um den aktuell schnellsten Delta-Roboter seiner Klasse. Er ermöglicht hohe Präzision ohne Nachschwingen und dadurch ein höheres Produktionsvolumen je Pick-Roboter. Das reduziert Investitionskosten und verringert den Bedarf an Bedienpersonal – ohne Kompromisse bei der Performance. Auch im Bereich der Verpackungstechnik stellt Weber einige Neuheiten und Features vor, darunter eine Folieneinführung, die das einfache und ergonomische Einfädeln einer frischen Unterfolie ermöglicht, sowie das Weber Schnellwechselsystem Smartchange als Lösung für den Werkzeugwechsel der Formstation und der unteren Formwerkzeuge. Beides trägt dazu bei, Rüstzeiten zu reduzieren und die Maschinenverfügbarkeit zu steigern – insbesondere bei häufig wechselnden Produkten ein echter Vorteil.

