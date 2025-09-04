Ergonomie als Schlüssel zur Prozessoptimierung

Im Mittelpunkt stehen praxisbewährte Lösungen wie das elektrische Hantierungssystem eBalanceLift ARM, die IoT-Plattform Expresso Connect sowie zwei mobile Hebelifte der Serie lift2move. Zum einen lift2move selective: Ein kostengünstiger, sofort einsatzbereiter Hebelift für Standardaufgaben mit Traglasten bis 200 kg. Er ist in drei Baugrößen erhältlich und kann direkt über den Expresso-Webshop bestellt werden. Zur Ausstattung gehören ein wartungsarmer Spindelantrieb, sensorgesteuerte Sicherheit, ein höhenverstellbarer Schiebebügel und ein werkzeuglos wechselbares Akkupack. Die Hubgeschwindigkeit ist individuell regulierbar, und zehn verschiedene Lastaufnahmen – von Plattformen bis zu Rundteilgreifern – ermöglichen vielseitige Anwendungen. Und lift2move solution: Diese individuell konfigurierbare Variante bietet maximale Flexibilität für komplexe Anforderungen.

Mit Tragfähigkeiten bis 400 kg, verschiedenen Fahrwerksoptionen und einer Vielzahl an spezialisierten Lastaufnahmen lässt sich der Hebelift exakt auf produkt- und prozessspezifische Bedürfnisse zuschneiden. Die Integration in Industrie-4.0-Umgebungen ist ebenso möglich wie die Ausstattung mit digitalen Features wie der Vertical Position Control zur automatischen Ansteuerung von bis zu acht Hubpositionen. Beide Systeme sind vollständig „Made in Germany“ und kommen in unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz – ob als Warenträger, Bestückungstool oder Positionierhilfe. Die robuste Bauweise, ergonomische Details und smarte Steuerungselemente machen sie zu leistungsfähigen Werkzeugen für das sichere und effiziente Handling von Lasten. Technische Highlights wie die kompakten Lithium-Eisenphosphat-Akkus, visuelle Fehlerdiagnose und ein stabil konstruiertes Fahrwerk mit hoher Verwindungssteifigkeit unterstreichen den Anspruch von Expresso, Ergonomie und Effizienz intelligent zu verbinden.

Fachpack 2025: Halle 7, Stand 652