Markt Der Druck wächst exponentiell ESG-Rating und CSRD

Das Jahr 2022 bot einen ersten Eindruck, was im Rahmen der neuen ESG-Reporting-Pflichten auf die Unternehmen der Verpackungsbranche zukommt; nun ist in 2023 die Zeit gekommen, sich aktiv an die Vorbereitung zu machen. Die CSRD ist veröffentlicht und hat es in sich. Einfach hier klicken.