Der globale Markt für Becher wächst stetig und verzeichnete seit 2019 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von + 1,3 %. Bis 2027 wird sogar ein stärkeres Wachstum von jährlich + 1,8 % prognostiziert. Besonders Indien hebt sich mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von + 7,4 % hervor und wird in den kommenden Jahren gemeinsam mit Indonesien und den USA einen erheblichen Anteil des absoluten Marktwachstums ausmachen. Die Branchen zeigen insgesamt ein stabiles Wachstum, wobei Prepared Meals und Oils & Fats besonders positiv hervorstechen.

Europäischer Markt für Becher. Segmentierung nach Regionen und Wachstumsmärkte. (Bild: Quelle: Segmentierung und Marktanalyse durch BP Consultants auf Basis verfügbarer Marktdaten, 2024)