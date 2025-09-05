Europäischer Markt für Becher

Der Markt für Becher ist vielfältig segmentiert und zeigt klare Schwerpunkte in Branchen, Materialien und regionalen Märkten. Branchenbezogen dominiert „Dairy“ mit einem Marktanteil von 58 % und nimmt damit weltweit die Führungsposition ein, gefolgt von weiteren wichtigen Segmenten wie Softdrinks and Ice Cream. Im Bereich der Materialien ist Kunststoff (mit oder ohne Karton-Banderole) mit einem beeindruckenden Anteil von 95 % das meistverwendete Material, gefolgt von Flüssigkeitsverpackungskarton. Regional betrachtet dominieren die USA, Indonesien und China gemeinsam etwa 35 % des globalen Marktanteils.
Der globale Markt für Becher wächst stetig und verzeichnete seit 2019 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von + 1,3 %. Bis 2027 wird sogar ein stärkeres Wachstum von jährlich + 1,8 % prognostiziert. Besonders Indien hebt sich mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von + 7,4 % hervor und wird in den kommenden Jahren gemeinsam mit Indonesien und den USA einen erheblichen Anteil des absoluten Marktwachstums ausmachen. Die Branchen zeigen insgesamt ein stabiles Wachstum, wobei Prepared Meals und Oils & Fats besonders positiv hervorstechen.
Über BP Consultants
BP Consultants ist eine auf die Verpackungsindustrie spezialisierte Unternehmensberatung. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Wachstumspotenziale gezielt zu identifizieren und ihre Wettbewerbsposition nachhaltig zu stärken. Hier veröffentlicht BP Consultants monatlich einen Marktbericht, der Einblicke in verschiedene Verpackungssegmente bietet.
Ansprechpartner: Oliver Smith