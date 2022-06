Das Segment Geschirrspülprodukte teilt sich in drei Produktgruppen auf: Handspülmittel, Klarspülmittel und Spülmaschinenprodukte. Den größten Mengenanteil in Europa hat Handspülmittel mit 66 % an Verpackungen und 43 % an Wert beansprucht. Der dominierende Packstoff mit knapp 70 % sind starre Kunststoffverpackungen. Die starren Kunststoffverpackungen wachsen mit jährlich + 3,3 %. Auf globaler Ebene ist mengenmäßig Asien der größte Markt und hat mit 5 % das größte Wachstum bis 2024. Der höchste Pro-Kopf-Verbrauch in Europa ist in Portugal zu verzeichnen, gefolgt von Großbritannien. Es werden dort circa zehnmal so viele Verpackungen pro Kopf abgesetzt wie in der Ukraine und Bulgarien. Der Markt für Geschirrspülprodukte ist in Europa in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Corona-Jahr 2020 gab es ein überdurchschnittlich starkes Wachstum. Größte europäische Wachstumsmärkte (2021-2024) nach Einheiten sind Türkei, Portugal und Frankreich (alle größer + 4,3 % pro Jahr). Im Durchschnitt wächst der europäische Markt für Geschirrspülprodukte bis 2024 jährlich um + 3,4 %. Mit einem Anteil von 6 % nach Einheiten und 9 % nach Wert hat Klarspülmittel den kleinsten Anteil an den Geschirrspülprodukten.