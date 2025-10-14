Europäischer Markt für Getränkekartons

Der Markt für Getränkekartons ist vielfältig segmentiert und zeigt klare Schwerpunkte in Branchen, Materialien und regionalen Märkten. Branchenbezogen dominiert „Dairy“ mit einem Marktanteil von 63 % und nimmt damit weltweit die Führungsposition ein, gefolgt von weiteren wichtigen Segmenten wie Softdrinks und Dairy Substitutes. Regional betrachtet dominieren China, die USA und Brasilien gemeinsam mehr als die Hälfte des globalen Marktanteils.
Der globale Markt für Getränkekartons wächst stetig und verzeichnete seit 2019 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von + 0,9 %. Bis 2027 wird sogar ein noch stärkeres Wachstum von jährlich + 2,6 % prognostiziert. Besonders Indien hebt sich mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von + 7,0 % hervor und wird in den kommenden Jahren gemeinsam mit China einen erheblichen Anteil des absoluten Marktwachstums ausmachen. Die Branchen zeigen insgesamt ein stabiles Wachstum, wobei Soups und Seasonings, Dressings & Sauces besonders positiv hervorstechen.
Im Jahr 2023 umfasste der Markt für Getränkekartons in Deutschland etwa sechs Mrd. Einheiten und wird bis 2027 jährlich um + 0,4 % wachsen. Zu den am schnellsten wachsenden Branchen in Deutschland zählen Wein, Gewürze, Dressings und Soßen sowie Milchprodukteersatz, für die bis 2027 jährliche Wachstumsraten zwischen + 2,9 % und + 4,9 % prognostiziert werden.
Über BP Consultants
BP Consultants ist eine auf die Verpackungsindustrie spezialisierte Unternehmensberatung. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Wachstumspotenziale gezielt zu identifizieren und ihre Wettbewerbsposition nachhaltig zu stärken. Hier veröffentlicht BP Consultants monatlich einen Marktbericht, der Einblicke in verschiedene Verpackungssegmente bietet.
