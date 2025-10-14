Der globale Markt für Getränkekartons wächst stetig und verzeichnete seit 2019 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von + 0,9 %. Bis 2027 wird sogar ein noch stärkeres Wachstum von jährlich + 2,6 % prognostiziert. Besonders Indien hebt sich mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von + 7,0 % hervor und wird in den kommenden Jahren gemeinsam mit China einen erheblichen Anteil des absoluten Marktwachstums ausmachen. Die Branchen zeigen insgesamt ein stabiles Wachstum, wobei Soups und Seasonings, Dressings & Sauces besonders positiv hervorstechen.

Europäischer Markt für Getränkekartons. Segmentierung nach Regionen und Wachstumsmärkte. (Bild: Quelle: Segmentierung und Marktanalyse durch BP Consultants auf Basis verfügbarer Marktdaten, 2024)