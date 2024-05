| von Oliver Smith B+P-Report

Europäischer Markt für Skincare

Welche Regionen in Europa zeichnen sich durch besonders starkes Wachstum aus? Und welche Verpackungen werden zukünftig verstärkt nachgefragt? Diesen Fragen widmet sich B+P Consultants aus Berlin in diesem Report. Im Fokus dieser Ausgabe steht der Markt für Primärverpackungen in der Skincare-Branche.