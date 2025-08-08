Festo wird Partner des Cyber Valley Corporate Network

Das Cyber Valley bietet eine Plattform für Wissenschaftler und Unternehmen, um die Grundlagenforschung für maschinelles Lernen, intelligente Systeme und Robotik zu vertiefen. Die ist ein Netzwerk von KI-Forschenden, Entrepreneuren, Investoren und Startups sowie Partnern aus Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft.
Festo bringt sich nun mit seiner Forschungseinrichtung „Festo IOC Lab“ in die Partnerschaft ein. Dieses Labor ist an der Universität Tübingen angesiedelt, einem Gründungsmitglied von Cyber Valley. Die Partnerschaft fokussiert sich nicht nur auf Forschung und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, sondern auch darauf, Netzwerke für Startups in der Künstlichen Intelligenz zu entwickeln. „Am Festo IOC Lab werden wir unsere Forschung und Zusammenarbeit mit Startups rund um generative KI und generatives Design ausbauen“, erklärt Dr. Shahram Eivazi, Leiter des Festo IOC Lab und Mitarbeiter im Team Advanced Development Artificial Intelligence bei Festo in Esslingen.
Im Detail nennt der KI-Experte folgende Ziele der Kooperation:
- KI so zu verbessern, dass sie in der Lage ist, Komponenten und Treiber von Bewegungen zu verstehen,
- KI zur Synthese neuartiger Lösungen auf verschiedenen Automatisierungsebenen einzusetzen,
- KI in die Lage zu versetzen, physische Systeme zu verstehen,
- Cyber-Valley-Startups zur engen Zusammenarbeit mit Festo und dem KI-Team zu befähigen.
Markt
Markt
Wie Unternehmen ihre Produktentwicklung transformieren
Wenn KI zum Co-Ingenieur wird
Generative KI verändert die Produktentwicklung grundlegend – vom ersten Konzept bis zum Serviceeinsatz. Am Beispiel der Verpackungsindustrie zeigt der Artikel, wie KI-Lösungen Prozesse beschleunigen, Anforderungen strukturieren und Nachhaltigkeit stärken. Praxisbeispiele verdeutlichen, wie Unternehmen schrittweise in das KI-gestützte Engineering einsteigen können. Einfach hier klicken.
Warum KI für Festo so wichtig ist
Schon seit 2021 vertieft Festo die Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen im Rahmen eines Industry-on-Campus Projektes unter Leitung von Dr. Shahram Eivazi. Der Schwerpunkt lag zunächst auf Deep Reinforcement Learning für Robotik, das neuronale Netze mit dem Lernen durch Bestärken kombiniert: Dabei versucht der Roboter, durch Ausprobieren (Trial-and-Error) ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. Anhand der erhaltenen Rückmeldungen optimiert der Roboter nach und nach seine Aktionen, bis er die Aufgabe erfolgreich löst.
Meta Learning, Edge AI, Automachinelearning-Ansätze, verteiltes Lernen und generative Modelle sind weitere KI-Felder, die anwendungsorientiert untersucht werden. Das Potenzial für KI-basierte Anwendungen, um die Gesamtanlageneffektivität in der Produktion zu erhöhen, ist enorm. Die Ergebnisse fließen deshalb kontinuierlich in bestehende und neue KI-Anwendungen von Festo ein.
Was ist das Cyber Valley und welche Ziele verfolgt es?
Cyber Valley ist laut eigenen Angaben Europas größtes Forschungskonsortium im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und moderner Robotik. Es wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in der Region Stuttgart-Tübingen. Die Initiative ist eine Kooperation zwischen akademischen Einrichtungen und Technologieunternehmen, darunter:
- Max-Planck-Gesellschaft
- Universitäten Stuttgart und Tübingen
- Fraunhofer-Gesellschaft
- Amazon, Bosch, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, ZF Friedrichshafen u.a.
- Land Baden-Württemberg
Food
Food
Variabel und schnell: Warum Cobots mehr als nur helfen können
Robotik im Verpackungsprozess
Von Robotern kursieren viele Vorstellungen. Die wenigsten davon treffen auf die industrielle Realität zu. Wer hier nach der humanoiden Variante mit zwei Beinen, zwei Armen und einem rudimentären Gesicht sucht, wird nie fündig. Dabei wimmelt es bei den Herstellern nur so von Robotern. Einfach hier klicken.
Mit seiner Arbeit verfolgt das Cyber Valley mehrere zentrale Ziele:
- Forschung in KI und Robotik fördern: Der Fokus liegt auf Grundlagenforschung in Bereichen wie maschinelles Lernen, Computer Vision und Robotik, mit dem Ziel, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und diese in praktische Anwendungen zu überführen.
- Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bauen: Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Industriepartnern sollen Innovationen schneller in marktfähige Produkte und Lösungen umgesetzt werden.
- Gründungsförderung und Start-up-Ökosystem: Cyber Valley unterstützt Unternehmensgründungen im KI-Bereich, etwa durch das „Start-up Network“ und den „AI Incubator“. Ziel ist es, ein lebendiges Innovationsökosystem zu schaffen.
- Internationale Talente anziehen und integrieren: Forschende und Studierende aus aller Welt werden eingeladen, in der Region zu arbeiten und zu forschen. Cyber Valley begleitet sie von der Einreise bis zur Gründung eigener Unternehmen.
- Gesellschaftlicher Dialog und Public Engagement: Cyber Valley fördert den Austausch mit der Öffentlichkeit über die Auswirkungen von KI auf Gesellschaft und Alltag, etwa durch Veranstaltungen und Zukunftsszenarien.
Automation NEXT Conference
Entdecken Sie die Zukunft der Automatisierung auf der Automation NEXT Conference. Die Veranstaltung von www.automation-next.com am 18. November 2025 in Ludwigsburg bringt Branchenexperten zusammen, um über neueste Trends und Technologien in der Automatisierung zu diskutieren.
Die Themenbereiche umfassen Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Cybersicherheit, Edge Computing, Robotik und nachhaltige Automatisierungslösungen. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform für Wissensaustausch, Netzwerken und Inspiration für Fachleute aus der Automatisierungsbranche.
Programm, Speaker und alle weiteren Informationen finden Sie unter Automation NEXT Conference.