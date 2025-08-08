Festo wird Partner des Cyber Valley Corporate Network

Das Cyber Valley bietet eine Plattform für Wissenschaftler und Unternehmen, um die Grundlagenforschung für maschinelles Lernen, intelligente Systeme und Robotik zu vertiefen. Die ist ein Netzwerk von KI-Forschenden, Entrepreneuren, Investoren und Startups sowie Partnern aus Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft.

Festo bringt sich nun mit seiner Forschungseinrichtung „Festo IOC Lab“ in die Partnerschaft ein. Dieses Labor ist an der Universität Tübingen angesiedelt, einem Gründungsmitglied von Cyber Valley. Die Partnerschaft fokussiert sich nicht nur auf Forschung und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, sondern auch darauf, Netzwerke für Startups in der Künstlichen Intelligenz zu entwickeln. „Am Festo IOC Lab werden wir unsere Forschung und Zusammenarbeit mit Startups rund um generative KI und generatives Design ausbauen“, erklärt Dr. Shahram Eivazi, Leiter des Festo IOC Lab und Mitarbeiter im Team Advanced Development Artificial Intelligence bei Festo in Esslingen.

Im Detail nennt der KI-Experte folgende Ziele der Kooperation: